https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/prof-dr-sukru-ersoy-yanitladi-balikesirde-daha-buyuk-deprem-olur-mu-1101713348.html

Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı: Balıkesir'de daha büyük deprem olur mu?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı: Balıkesir'de daha büyük deprem olur mu?

Sputnik Türkiye

Balıkesir Sındırgı'da devam eden depremler tedirginlik yaratmaya devam ederken daha büyük bir deprem olur mu sorusu akıllarda. Prof. Dr. Şükrü Ersoy bu soruyu... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T13:47+0300

2025-12-11T13:47+0300

2025-12-11T13:47+0300

türki̇ye

şükrü ersoy

balıkesir

sındırgı

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100531998_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1b0c5772869a10b67bc0fa65086152b9.jpg

Balıkesir Sındırgı'da herkesi tedirgin eden depremler sürüyor. En son 4.9 büyüklüğündeki depremden sonra akıllara "Balıkesir'de daha büyük bir deprem olur mu" sorusu gelirken bu soruyu deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bu tektonik bir deprem değil. Öyle olsaydı büyük bir ana şok olur, ardından artçılar devam eder ve süreç sonlanırdı. Bunun aylarca hatta bir yıl sürebilecek depremler üretebileceğini söylemiştik. Şimdi de 4.9 büyüklüğünde bir deprem üretti. Büyük ve yıkıcı bir deprem beklemiyorum çünkü bunun volkanik kökenli bir deprem olduğunu düşünüyorum” diyerek yanıtladı. Volkanik kökenli deprem vurgusu AHaber'e konuşan Prof. Dr. Ersoy, depremin magmatik baskıyla ilişkili olduğunu, yer kabuğunun altındaki sıcak akışların mevcut çatlaklardan yüzeye yönelmesiyle sarsıntıların oluştuğunu kaydetti. Ersoy, mevcut çatlak ve fayların içinden gelen basıncın etkisiyle de sürecin devam edeceğini ifade etti. Diğer depremlere benzemiyorDiğer depremlere çok benzemediğini, farklı kökenli bir deprem olduğunu vurgulayan Ersoy sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/afad-duyurdu-balikesirde-49-buyuklugunde-deprem-1101705370.html

türki̇ye

balıkesir

sındırgı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şükrü ersoy, balıkesir, sındırgı, deprem