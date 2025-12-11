Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı: Balıkesir'de daha büyük deprem olur mu?

Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da herkesi tedirgin eden depremler sürüyor. En son 4.9 büyüklüğündeki depremden sonra akıllara "Balıkesir'de daha büyük bir deprem olur mu" sorusu gelirken bu soruyu deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bu tektonik bir deprem değil. Öyle olsaydı büyük bir ana şok olur, ardından artçılar devam eder ve süreç sonlanırdı. Bunun aylarca hatta bir yıl sürebilecek depremler üretebileceğini söylemiştik. Şimdi de 4.9 büyüklüğünde bir deprem üretti. Büyük ve yıkıcı bir deprem beklemiyorum çünkü bunun volkanik kökenli bir deprem olduğunu düşünüyorum” diyerek yanıtladı. Volkanik kökenli deprem vurgusu AHaber'e konuşan Prof. Dr. Ersoy, depremin magmatik baskıyla ilişkili olduğunu, yer kabuğunun altındaki sıcak akışların mevcut çatlaklardan yüzeye yönelmesiyle sarsıntıların oluştuğunu kaydetti. Ersoy, mevcut çatlak ve fayların içinden gelen basıncın etkisiyle de sürecin devam edeceğini ifade etti. Diğer depremlere benzemiyorDiğer depremlere çok benzemediğini, farklı kökenli bir deprem olduğunu vurgulayan Ersoy sözlerini şöyle tamamladı:
13:47 11.12.2025
Abone ol
Balıkesir Sındırgı'da devam eden depremler tedirginlik yaratmaya devam ederken daha büyük bir deprem olur mu sorusu akıllarda. Prof. Dr. Şükrü Ersoy bu soruyu 'büyük ve yıkıcı bir deprem beklemiyorum' diyerek yanıtladı.
Volkanik kökenli deprem vurgusu

AHaber'e konuşan Prof. Dr. Ersoy, depremin magmatik baskıyla ilişkili olduğunu, yer kabuğunun altındaki sıcak akışların mevcut çatlaklardan yüzeye yönelmesiyle sarsıntıların oluştuğunu kaydetti. Ersoy, mevcut çatlak ve fayların içinden gelen basıncın etkisiyle de sürecin devam edeceğini ifade etti.

Diğer depremlere benzemiyor

Diğer depremlere çok benzemediğini, farklı kökenli bir deprem olduğunu vurgulayan Ersoy sözlerini şöyle tamamladı:
"Normalde bir depremin öncüsü, ana şoku ve artçılarının ardından sürecin bitmesi gerekirdi. Ancak bu depremin şöyle bir özelliği var: 6.1 büyüklüğündeki depremde Sındırgı'nın çok büyük hasar aldığını gördük. Oysa bu kadar hasar almaması gerekiyordu. Bu nedenle 5'e yaklaşan depremlerde, eğer evlerde hasar varsa vatandaşların binalarını bir uzmana göstermeden içeri girmemeleri gerekiyor. Yorgun ve hasar görmüş bir binayı bu büyüklükteki bir deprem bile yıkabilir." dedi.
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
10:13
