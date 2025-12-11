https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/afad-duyurdu-balikesirde-49-buyuklugunde-deprem-1101705370.html

AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Depremin merkez üssü yine Sındırgı... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T10:13+0300

2025-12-11T10:13+0300

2025-12-11T11:04+0300

son depremler

deprem

afad

balıkesir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png

Son dakika deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 10.06'da Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saha tarama çalışmalarına başlandığını belirtti:"Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."5.1 büyüklüğüne kadar bölgede artçı depremlerin olabileceği belirtilmişti. Balıkesir'de ekim ayında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/gullunun-olumunde-onemli-gelisme-tubitak-ses-kayitlarini-desifre-etti-itip-hadi-gorusuruz-bay-bay-1101704156.html

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, son dakika deprem, deprem son dakika, afad son depremler, afad deprem, en son deprem nerede