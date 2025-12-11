https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/afad-duyurdu-balikesirde-49-buyuklugunde-deprem-1101705370.html
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 10.06'da Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saha tarama çalışmalarına başlandığını belirtti:"Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."5.1 büyüklüğüne kadar bölgede artçı depremlerin olabileceği belirtilmişti. Balıkesir'de ekim ayında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
10:13 11.12.2025 (güncellendi: 11:04 11.12.2025)
Son dakika deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 10.06'da Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saha tarama çalışmalarına başlandığını belirtti:
"Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
5.1 büyüklüğüne kadar bölgede artçı depremlerin olabileceği belirtilmişti. Balıkesir'de ekim ayında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.