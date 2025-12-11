https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/portekizde-tarihi-grev-ulasim-ve-kamu-hizmetleri-durma-noktasinda-1101708222.html
Portekiz'de tarihi grev: Ulaşım ve kamu hizmetleri durma noktasında
Portekiz'de tarihi grev: Ulaşım ve kamu hizmetleri durma noktasında
2025-12-11
2025-12-11T12:06+0300
2025-12-11T12:06+0300
2025-12-11T12:06+0300

Portekiz'de tarihi grev: Ulaşım ve kamu hizmetleri durma noktasında
Portekiz'de iki büyük sendika konfederasyonu, hükümetin tartışmalı çalışma reformlarına karşı 12 yıl sonra ilk genel grevi düzenliyor. Ülkede ulaşımdan sağlığa birçok alanda ciddi aksaklıklar yaşandığı aktarıldı.
Portekiz, 12 yıldır görülmeyen bir genel grevle sarsılıyor. CGTP ve UGT sendika konfederasyonlarının ortak çağrısıyla düzenlenen grev nedeniyle ülkede ulaşım, havayolları, hastaneler, okullar ve diğer kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığı bildiriliyor.
Bu iki büyük sendikanın son kez birlikte hareket ettiği 2013 yılındaki grev, euro bölgesi borç krizi sırasında gerçekleşmişti. Bugünkü grevin nedeni ise Başbakan Luis Montenegro'nun azınlık hükümetinin önerdiği ve sendikaların 'işçi haklarına yönelik saldırı' olarak nitelendirdiği kapsamlı çalışma reformları.
Hükümetin 100'den fazla maddeden oluşan reform paketinde en çok tepki çeken öneriler arasında, işverenlere geçici sözleşmeleri yıllarca uzatma imkanı tanınması, işten çıkarılan çalışanların taşeron firmalar aracılığıyla dolaylı olarak yeniden işe alınması yasağının kaldırılması ve haksız yere işten çıkarılan personelin işe iadesi zorunluluğunun ortadan kaldırılması yer alıyor.
Sendikalar, bu değişikliklerin özellikle genç çalışanları ve kadınları olumsuz etkileyeceğini savunuyor. CGTP, reform paketini "tüm çalışanların, özellikle de kadınların ve gençlerin haklarına yönelik bir saldırı" olarak nitelendirirken, UGT ise ekonomik büyüme ve güçlü bir iş piyasası bağlamında "işverenler lehine açık bir önyargıyı yansıttığını" ifade ediyor.
Hükümetin azınlık sorunu ve siyasi gerilim
Başbakan Montenegro'nun koalisyon hükümeti parlamentoda çoğunluğa sahip değil. Reform yasasını meclisten geçirebilmek için sadece serbest piyasa yanlısı Liberal İnisiyatif Partisinin değil, aşırı sağcı Chega partisinin de desteğine ihtiyaç duyuyor. Seçim öncesinde Chega ile anlaşma yapmayı reddeden Montenegro'nun bu tutum değişikliği, muhalefet tarafından eleştiriliyor.
Konu, Ocak ayındaki başkanlık seçimi kampanyasına da yansımış durumda. Bazı adaylar, çalışma reformu tasarısının Portekiz Anayasası'na aykırı olduğunu iddia ediyor. Portekiz'in yarı başkanlık sistemi gereği, devlet başkanının parlamentonun onayladığı yasaları imzalamayı reddetme ve Anayasa Mahkemesi'ne gönderme yetkisi bulunuyor.
Toplumsal tepki ve grevin kapsamı
Bu grev, Portekiz'deki birçok eylemin aksine sadece kamu sektörüyle sınırlı kalmadı. Lizbon'un güneyindeki Volkswagen'e ait Autoeuropa fabrikasında çalışan yaklaşık bin işçi geçen hafta yapılan oylamada grev kararını oy birliğiyle desteklemişti. Ayrıca bir çok uçuş da grev dolayısıyla iptal edildi.
UGT Genel Sekreteri Mario Mourao, "Bu reformdaki olumsuz önlemlerden etkilenmeyen hiçbir işçi olmadığına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Mourao, grevin bu nedenle uygun şekilde yanıtlanması gereken bir adım olduğunu belirtti.
Hükümet, sendikaları geçen ay sonunda görüşmelere çağırarak bazı önerilerde değişiklik yaptı, ancak bu adımlar sendikaları tatmin etmek için yeterli görülmedi. Başbakan Montenegro'nun kendi partisinden bir milletvekilinin UGT yönetiminde olması ve bu milletvekilinin bile grev lehinde oy kullanması, reforma yönelik tepkinin boyutunu gözler önüne serdi.