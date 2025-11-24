Türkiye
Belçika'da bütçe protestosu: Üç günlük genel grev başlıyor
Belçika'da bütçe protestosu: Üç günlük genel grev başlıyor
Belçika'da, hükümetin bütçe kesintileri ve emeklilik reformlarına tepki olarak üç günlük genel grev yapılacak. Grev nedeniyle ulaşım, eğitim ve kamu... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Belçika, sendikaların hükümetin bütçe kesintileri ve emeklilik reformlarına tepki olarak düzenlediği üç günlük genel grevle karşı karşıya. Pazartesi başlayan grev, farklı sektörlerde dalgalar halinde etkisini gösteriyor. İlk dalgada trenler ve toplu taşıma sistemleri greve giderken, ulusal demiryolu şirketi SNCB'nin bazı hatlarda üçte bir oranında sefer yapabileceği bildirildi. Brüksel-Paris arasındaki bazı Eurostar seferlerinin iptal edildiği aktarıldı.Salı ve çarşamba için tam grevSalı günü okullar, kreşler ve hastaneler gibi kamu hizmetlerinin de greve katılması beklenirken, sendikalar çarşamba günü için tüm sektörleri kapsayan tam genel grev çağrısı yaptı. Ülkenin iki büyük havalimanı Brüksel-Zaventem ve Charleroi'da çarşamba günü hiçbir uçuş yapılmayacağı açıklandı. Grev, hükümetin pazartesi sabahı gelecek yılın bütçesi üzerinde anlaşmaya varmasına rağmen başladı.Bütçe anlaşması grevi engellemediBaşbakan De Wever, medyada çıkan haberleri doğrulayarak gelecek yılın ulusal bütçesi üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Pazar sabahı başlayan ve pazartesi erken saatlere kadar süren maraton görüşmeler sonucunda varılan anlaşmanın, hisse alımları, uçak bileti ve doğalgazda vergi artışları ile bankalar üzerinde yeni bir vergi içerdiği bildirildi.Hükümet harcamalarındaki kesintilerle birlikte bu önlemlerin, 2029 yılına kadar hükümet açığını 9.2 milyar euro azaltması bekleniyor. Ancak bu anlaşma, daha önce duyurulan emeklilik sistemi reformlarına karşı düzenlenen üç günlük grevi engelleyemedi.
Belçika'da bütçe protestosu: Üç günlük genel grev başlıyor

18:07 24.11.2025
Belçika'da, hükümetin bütçe kesintileri ve emeklilik reformlarına tepki olarak üç günlük genel grev yapılacak. Grev nedeniyle ulaşım, eğitim ve kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığı aktarılıyor.
Belçika, sendikaların hükümetin bütçe kesintileri ve emeklilik reformlarına tepki olarak düzenlediği üç günlük genel grevle karşı karşıya. Pazartesi başlayan grev, farklı sektörlerde dalgalar halinde etkisini gösteriyor. İlk dalgada trenler ve toplu taşıma sistemleri greve giderken, ulusal demiryolu şirketi SNCB'nin bazı hatlarda üçte bir oranında sefer yapabileceği bildirildi. Brüksel-Paris arasındaki bazı Eurostar seferlerinin iptal edildiği aktarıldı.

Salı ve çarşamba için tam grev

Salı günü okullar, kreşler ve hastaneler gibi kamu hizmetlerinin de greve katılması beklenirken, sendikalar çarşamba günü için tüm sektörleri kapsayan tam genel grev çağrısı yaptı. Ülkenin iki büyük havalimanı Brüksel-Zaventem ve Charleroi'da çarşamba günü hiçbir uçuş yapılmayacağı açıklandı. Grev, hükümetin pazartesi sabahı gelecek yılın bütçesi üzerinde anlaşmaya varmasına rağmen başladı.

Bütçe anlaşması grevi engellemedi

Başbakan De Wever, medyada çıkan haberleri doğrulayarak gelecek yılın ulusal bütçesi üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Pazar sabahı başlayan ve pazartesi erken saatlere kadar süren maraton görüşmeler sonucunda varılan anlaşmanın, hisse alımları, uçak bileti ve doğalgazda vergi artışları ile bankalar üzerinde yeni bir vergi içerdiği bildirildi.
Hükümet harcamalarındaki kesintilerle birlikte bu önlemlerin, 2029 yılına kadar hükümet açığını 9.2 milyar euro azaltması bekleniyor. Ancak bu anlaşma, daha önce duyurulan emeklilik sistemi reformlarına karşı düzenlenen üç günlük grevi engelleyemedi.
