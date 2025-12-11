https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/peskov-putin-kremlinde-ozel-askeri-harekat-bolgesindeki-durumu-degerlendirdi-1101718821.html

Peskov: Putin, Kremlin'de özel askeri harekat bölgesindeki durumu değerlendirdi

Peskov: Putin, Kremlin'de özel askeri harekat bölgesindeki durumu değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin’de video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda özel askeri harekat bölgesindeki gelişmelere ilişkin son durum değerlendirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un aktardığına göre, toplantıda Siversk kentinin tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçmesi konusu detaylı biçimde ele alındı.Putin’in toplantı sırasında sahadaki gelişmelere ilişkin genel bir memnuniyet ifade ettiğini belirten Peskov, Rus liderin “tüm cephelerde olumlu bir ilerleme dinamiği olduğunu” söylediğini aktararak, şunları ifade etti:Peskov'un açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle: Toplantıya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Güney Asjkeri Grubu Komutanı Sergey Medvedev ve 123. Motorize Tüfek Tugayı Komutanı Denis Pirogov katıldı.Siversk, 2022'den bu yana çatışmaların sürdüğü Serebryanskiy bölgesinin güneybatısında yer alıyor. Şehir, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri açısından stratejik bir öneme sahipti. Bu bölgenin Rus güçleri tarafından kontrol altına alınması, Rus ordusunun kuzeydoğudan Slavyansk-Kramatorsk kentsel bölgesine doğru ilerleyişine olanak sağlıyor.

