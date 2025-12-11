https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/pendikte-yangin-cikan-evde-3-cocuk-oldu-bir-cocugun-durumu-ise-agir-1101702625.html

Pendik'te yangın çıkan evde 3 çocuk öldü, bir çocuğun durumu ise ağır

Pendik'te gece saatlerinde 2 katlı bir binada yangın meydana geldi. Olayda 3 çocuk hayatını kaybetti. 1 çocuk ağır yaralandı. 11.12.2025, Sputnik Türkiye

Olay sabaha karşı 02.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir binadaki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken durumu ağır olan çocuklar çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu ağır olan 3'nün hayatını kaybettiği öğrenildi. Durumu ağır olan diğer 1 çocuğun tedavisi devam ederken yangında annenin evde bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

