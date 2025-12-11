Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Pendik'te yangın çıkan evde 3 çocuk öldü, bir çocuğun durumu ise ağır
Pendik'te yangın çıkan evde 3 çocuk öldü, bir çocuğun durumu ise ağır
Pendik'te gece saatlerinde 2 katlı bir binada yangın meydana geldi. Olayda 3 çocuk hayatını kaybetti. 1 çocuk ağır yaralandı. 11.12.2025
2025-12-11T09:01+0300
2025-12-11T09:01+0300
Olay sabaha karşı 02.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir binadaki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken durumu ağır olan çocuklar çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu ağır olan 3'nün hayatını kaybettiği öğrenildi. Durumu ağır olan diğer 1 çocuğun tedavisi devam ederken yangında annenin evde bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
09:01 11.12.2025
Pendik'te gece saatlerinde 2 katlı bir binada yangın meydana geldi. Olayda 3 çocuk hayatını kaybetti. 1 çocuk ağır yaralandı.
Olay sabaha karşı 02.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir binadaki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken durumu ağır olan çocuklar çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu ağır olan 3'nün hayatını kaybettiği öğrenildi. Durumu ağır olan diğer 1 çocuğun tedavisi devam ederken yangında annenin evde bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
