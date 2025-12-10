https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/kartalkaya-otel-yangini-sorusturmasi-9-bakanlik-personeline-yurt-disina-cikis-yasagi-1101696650.html
Kartalkaya otel yangını soruşturması: 9 bakanlık personeline yurt dışına çıkış yasağı
Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yürütülen
21 Ocak’ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratlarını SEGBİS üzerinden ifadeye çağırdı. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, eski Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan ve diğer 7 personelin ifadeleri 28 Kasım-2 Aralık tarihlerinde alındı. Savcılık, 9 şüpheliyi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.
Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ifadeleri alınan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.
