DÜNYA
DÜNYA
Paşinyan, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısına katılmak üzere Moskova'ya geçecek
Paşinyan, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısına katılmak üzere Moskova'ya geçecek
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısı için Moskova’ya gideceğini açıkladı 11.12.2025, Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya’dan Moskova’ya geçerek Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısına katılacağını bildirdi.Hamburg’da Ermeni gazetecilere konuşan Paşinyan, “Buradan Moskova’ya gideceğim ve AEB Hükümetlerarası Konseyi toplantısına katılacağım” ifadelerini kullandı.Paşinyan, Avrupa Birliği ile ilişkilerin derinleşmesi ile AEB üyeliği arasında bir ‘uyumsuzluk’ bulunmadığını belirterek “Eğer bir gün gerçekten bir uyumsuzluk ortaya çıktığını görürsek, o zaman hangi kararı almamız gerektiğini değerlendireceğiz” diye konuştu.
Paşinyan, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısına katılmak üzere Moskova'ya geçecek

03:51 11.12.2025
© Sputnik / POOLNikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© Sputnik / POOL
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısı için Moskova’ya gideceğini açıkladı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya’dan Moskova’ya geçerek Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısına katılacağını bildirdi.
Hamburg’da Ermeni gazetecilere konuşan Paşinyan, “Buradan Moskova’ya gideceğim ve AEB Hükümetlerarası Konseyi toplantısına katılacağım” ifadelerini kullandı.
Paşinyan, Avrupa Birliği ile ilişkilerin derinleşmesi ile AEB üyeliği arasında bir ‘uyumsuzluk’ bulunmadığını belirterek “Eğer bir gün gerçekten bir uyumsuzluk ortaya çıktığını görürsek, o zaman hangi kararı almamız gerektiğini değerlendireceğiz” diye konuştu.
