Paşinyan, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısına katılmak üzere Moskova'ya geçecek

11.12.2025

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya’dan Moskova’ya geçerek Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısına katılacağını bildirdi.Hamburg’da Ermeni gazetecilere konuşan Paşinyan, “Buradan Moskova’ya gideceğim ve AEB Hükümetlerarası Konseyi toplantısına katılacağım” ifadelerini kullandı.Paşinyan, Avrupa Birliği ile ilişkilerin derinleşmesi ile AEB üyeliği arasında bir ‘uyumsuzluk’ bulunmadığını belirterek “Eğer bir gün gerçekten bir uyumsuzluk ortaya çıktığını görürsek, o zaman hangi kararı almamız gerektiğini değerlendireceğiz” diye konuştu.

