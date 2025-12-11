https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/iran-disisleri-bakani-arakci-moskovayi-ziyaret-edecek-1101699760.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'yı ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'yı ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 16-17 Aralık tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecek. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Moskova ziyareti 16-17 Aralık tarihlerinde planlandığı aktarıldı.Kaynak tarafından, “Bakan gelecek hafta Salı günü Moskova’ya gidecek ve 16-17 Aralık tarihlerinde Moskova’da bulunacak” ifadeleri aktarıldı.Daha önce İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, bakanın gelecek hafta Rusya’nın başkentini ziyaret edeceğini ifade etmişti.
