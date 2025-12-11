Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'yı ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Moskova'yı ziyaret edecek
11.12.2025
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Moskova ziyareti 16-17 Aralık tarihlerinde planlandığı aktarıldı.Kaynak tarafından, “Bakan gelecek hafta Salı günü Moskova’ya gidecek ve 16-17 Aralık tarihlerinde Moskova’da bulunacak” ifadeleri aktarıldı.Daha önce İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, bakanın gelecek hafta Rusya’nın başkentini ziyaret edeceğini ifade etmişti.
03:31 11.12.2025
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 16-17 Aralık tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecek.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Moskova ziyareti 16-17 Aralık tarihlerinde planlandığı aktarıldı.
Kaynak tarafından, “Bakan gelecek hafta Salı günü Moskova’ya gidecek ve 16-17 Aralık tarihlerinde Moskova’da bulunacak” ifadeleri aktarıldı.
Daha önce İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, bakanın gelecek hafta Rusya’nın başkentini ziyaret edeceğini ifade etmişti.
