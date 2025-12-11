https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/nasa-mars-yorungesinde-gorev-yapan-uzay-araciyla-iletisimi-kaybetti-normal-calisiyordu-aniden-1101705117.html
NASA, Mars yörüngesinde görev yapan uzay aracıyla iletişimi kaybetti: 'Normal çalışıyordu, aniden bağlantı kesildi'
NASA, Mars’ın atmosferini inceleyen MAVEN uzay aracıyla iletişimi kaybettiğini duyurdu. 10 yılı aşkın süredir Mars yörüngesinde görev yapan araçtan sinyal alınamıyor; mühendisler bağlantıyı yeniden kurmak için çalışıyor.
NASA, 10 yıldan fazla bir süredir Mars'ın yörüngesinde bulunan uzay aracıyla iletişimi kaybetti. 2014'ten bu yana Mars yörüngesinde bulunan MAVEN uzay aracıyla iletişimin kesildiğini açıklamasının ardından ABD uzay ajansı, hafta sonu meydana gelen olayın ardından mühendislerinin bağlantıyı yeniden kurmak için çalışma yürüttüğünü belirtti.
Ajansın açıklamasına göre MAVEN uzay aracı, Kızıl Gezegen'in arkasına geçmeden hemen önce tüm sistemleri normal bir şekilde çalışıyordu. Ancak yeniden görünür hale geldiğinde yer istasyonlarına hiçbir sinyal göndermedi. NASA, "Telemetri verileri, uzay aracı Mars'ın arkasına geçmeden önce alt sistemlerin normal çalıştığını gösteriyordu" ifadelerini paylaştı.
Yetkililer, iletişim kaybının nedenine ilişkin ayrıntı vermedi ancak “uzay aracı ve operasyon ekiplerinin durumu araştırdığını, yeni bilgilerin mevcut oldukça paylaşılacağını” bildirdi.
Mars atmosferinin sırlarını çözmeye yardımcı olmuştu
2013’te fırlatılan MAVEN, Mars’ın üst atmosferini ve Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların gezegenle etkileşimini inceleme amacıyla tasarlanmıştı. Görev sırasında elde edilen veriler, Mars’ın milyarlarca yıl içinde atmosferinin büyük bölümünü Güneş rüzgarına kaybettiğine ve bu süreçte gezegenin sıcak, nemli bir iklimden bugün bilinen soğuk ve kuru haline dönüştüğüne işaret etmişti.
NASA'nın Mars çevresinde hala iki aktif uzay aracı bulunuyor:
Mars Reconnaissance Orbiter (2005)
NASA, her iki aracında hem gözlemsel veriler hem de yüzey misyonlarına iletişim desteği sağlamaya devam ettiğini belirtti. NASA'nın Mars yüzeyinde görev yapan iki gezgini Curiosity ve Perseverance için bir iletişim rölesi görevi gören MAVEN uzay aracıyla bağlantıyı tekrar kurup kuramayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.