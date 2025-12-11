https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/nakit-yok-kart-yok-isvicrenin-bir-kentinde-neredeyse-her-sey-bitcoin-ile-odeniyor-fast-food-dahil-1101705586.html

Nakit yok, kart yok: İsviçre'nin bir kentinde neredeyse her şey kripto parayla ödeniyor, fast food dahil

Nakit yok, kart yok: İsviçre'nin bir kentinde neredeyse her şey kripto parayla ödeniyor, fast food dahil

Sputnik Türkiye

İsviçre’nin İtalyanca konuşulan bölgesindeki Lugano’da mağaza ve restoranların büyük kısmı artık bitcoin kabul ediyor. Kent yönetimi, kripto para kullanımını... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T13:10+0300

2025-12-11T13:10+0300

2025-12-11T13:13+0300

ekonomi̇

lugano

bitcoin

i̇sviçre

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_cf1beb37859b236442222e58b276751f.png

İsviçre'nin Lugano şehri, İtalya sınırına yakın Lugano Gölü kenarında küçük bir kent. Halkın çoğunluğu İtalyanca konuşuyor. Ancak bu kenti sıra dışı yapan şey, hemen her şeyin ücreti Bitcoin ile ödenebiliyor. Sadece mağaza ve restoran değil, yerel yönetim ödemeleri, anaokulu ücretleri dahil bir çok hizmet Bitcoin ile satın alınabiliyor. Lugano belediyesinin Bitcoin ödemelerde kullanılan ödeme terminallerini ücret dağıttığını belirten yetkililer, 'fast food' zincir restoranlarında bile Bitcoin'in kabul edildiğini belirtti. Alışverişte Bitcoin kullanmak isteyenler, Bitcoin içeren ön ödemeli kartları satın alarak akıllı telefondaki dijital cüzdana aktarılabiliyor. Lugano'da bir dükkan sahibi basına yaptığı açıklamada işlem başına ödemesi gereken 'işlem ücretinin veya komisyonun' kredi kartı şirketlerinin aldığı ücretlerden daha düşük olması nedeniyle Bitcoin kabul ettiğini söylüyor.Yetkililer, sadece toplu taşıma ve benzin alımlarında Bitcoin geçmediğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bitcoin-kasim-ayini-yuzde-16-kayipla-kapatiyor-son-9-ayin-en-sert-dususu-1101397562.html

i̇sviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lugano , bitcoin, i̇sviçre