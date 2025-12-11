https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/nakit-yok-kart-yok-isvicrenin-bir-kentinde-neredeyse-her-sey-bitcoin-ile-odeniyor-fast-food-dahil-1101705586.html
Nakit yok, kart yok: İsviçre'nin bir kentinde neredeyse her şey kripto parayla ödeniyor, fast food dahil
Nakit yok, kart yok: İsviçre'nin bir kentinde neredeyse her şey kripto parayla ödeniyor, fast food dahil
Sputnik Türkiye
İsviçre’nin İtalyanca konuşulan bölgesindeki Lugano’da mağaza ve restoranların büyük kısmı artık bitcoin kabul ediyor. Kent yönetimi, kripto para kullanımını... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T13:10+0300
2025-12-11T13:10+0300
2025-12-11T13:13+0300
ekonomi̇
lugano
bitcoin
i̇sviçre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_cf1beb37859b236442222e58b276751f.png
İsviçre'nin Lugano şehri, İtalya sınırına yakın Lugano Gölü kenarında küçük bir kent. Halkın çoğunluğu İtalyanca konuşuyor. Ancak bu kenti sıra dışı yapan şey, hemen her şeyin ücreti Bitcoin ile ödenebiliyor. Sadece mağaza ve restoran değil, yerel yönetim ödemeleri, anaokulu ücretleri dahil bir çok hizmet Bitcoin ile satın alınabiliyor. Lugano belediyesinin Bitcoin ödemelerde kullanılan ödeme terminallerini ücret dağıttığını belirten yetkililer, 'fast food' zincir restoranlarında bile Bitcoin'in kabul edildiğini belirtti. Alışverişte Bitcoin kullanmak isteyenler, Bitcoin içeren ön ödemeli kartları satın alarak akıllı telefondaki dijital cüzdana aktarılabiliyor. Lugano'da bir dükkan sahibi basına yaptığı açıklamada işlem başına ödemesi gereken 'işlem ücretinin veya komisyonun' kredi kartı şirketlerinin aldığı ücretlerden daha düşük olması nedeniyle Bitcoin kabul ettiğini söylüyor.Yetkililer, sadece toplu taşıma ve benzin alımlarında Bitcoin geçmediğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bitcoin-kasim-ayini-yuzde-16-kayipla-kapatiyor-son-9-ayin-en-sert-dususu-1101397562.html
i̇sviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_b915aa729b179424ee4cd5cab38e5893.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lugano , bitcoin, i̇sviçre
lugano , bitcoin, i̇sviçre
Nakit yok, kart yok: İsviçre'nin bir kentinde neredeyse her şey kripto parayla ödeniyor, fast food dahil
13:10 11.12.2025 (güncellendi: 13:13 11.12.2025)
İsviçre’nin İtalyanca konuşulan bölgesindeki Lugano’da mağaza ve restoranların büyük kısmı artık bitcoin kabul ediyor. Kent yönetimi, kripto para kullanımını artırmak için ödeme terminallerini işletmelere ücretsiz dağıttı.
İsviçre'nin Lugano şehri, İtalya sınırına yakın Lugano Gölü kenarında küçük bir kent. Halkın çoğunluğu İtalyanca konuşuyor. Ancak bu kenti sıra dışı yapan şey, hemen her şeyin ücreti Bitcoin ile ödenebiliyor.
Sadece mağaza ve restoran değil, yerel yönetim ödemeleri, anaokulu ücretleri dahil bir çok hizmet Bitcoin ile satın alınabiliyor.
Lugano belediyesinin Bitcoin ödemelerde kullanılan ödeme terminallerini ücret dağıttığını belirten yetkililer, 'fast food' zincir restoranlarında bile Bitcoin'in kabul edildiğini belirtti. Alışverişte Bitcoin kullanmak isteyenler, Bitcoin içeren ön ödemeli kartları satın alarak akıllı telefondaki dijital cüzdana aktarılabiliyor.
Lugano'da bir dükkan sahibi basına yaptığı açıklamada işlem başına ödemesi gereken 'işlem ücretinin veya komisyonun' kredi kartı şirketlerinin aldığı ücretlerden daha düşük olması nedeniyle Bitcoin kabul ettiğini söylüyor.
Yetkililer, sadece toplu taşıma ve benzin alımlarında Bitcoin geçmediğini belirtiyor.