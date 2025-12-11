https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/merkez-bankasi-rezervleri-yukselise-gecti-1101715651.html

Merkez Bankası rezervleri yükselişe geçti

Merkez Bankası rezervleri yükselişe geçti

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 3 milyar 196 milyon dolar arttı. 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T15:15+0300

2025-12-11T15:15+0300

2025-12-11T15:15+0300

ekonomi̇

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

dolar rezervi

altın rezervi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_43f980a09a6059514f16408b1bd82310.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 196 milyon dolar artarak 186 milyar 438 milyon dolara yükseldi.Döviz ve altın rezervleri yükseldi TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 5 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 150 milyon dolar artarak 76 milyar 763 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Kasım'da 75 milyar 613 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 46 milyon dolar artışla 107 milyar 629 milyon dolardan 109 milyar 675 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 196 milyon dolar artışla 183 milyar 242 milyon dolardan, 186 milyar 438 milyon dolara yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1101712622.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, dolar rezervi, altın rezervi