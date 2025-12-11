https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/lavrov-bati-dikkatleri-filistinden-baska-yone-cekmek-icin-ukrayna-meselesini-kullaniyor-1101706569.html

Lavrov: Batı, dikkatleri Filistin'den başka yöne çekmek için Ukrayna meselesini kullanıyor

Lavrov: Batı, dikkatleri Filistin'den başka yöne çekmek için Ukrayna meselesini kullanıyor

Sputnik Türkiye

Moskova'da görevli büyükelçilerle bir araya gelen Lavrov, Ukrayna krizi ve çözüm süreci hakkında önemli açıklamalar yaptı. 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T11:28+0300

2025-12-11T11:28+0300

2025-12-11T11:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

filistin

batı

rusya

sergey lavrov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099720764_0:232:2815:1815_1920x0_80_0_0_919d668e2a95429d0e54a2f4ef3c26fa.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın uluslararası toplumun dikkatini Filistin'den başka yöne çekmek için Ukrayna meselesini kullandığını belirtti.Moskova'da 10. Büyükelçiler Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Lavrov, Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili "Bu, uluslararası gündemin en acil konularından biri. Ancak açıkçası, dikkatleri küresel toplumun diğer, en az onun kadar önemli ve belki de daha da önemli sorunlarından, örneğin Filistin sorunundan uzaklaştırmak için Ukrayna etrafındaki bu tartışmanın ciddiyetinden faydalanma girişimleri görüyoruz" dedi.'Rusya, kalıcı barış anlaşmaları paketinde ısrar ediyor'Lavrov'un öne çıkan açıklamaları şöyle: 🔴Rusya, Ukrayna'da tüm taraflar için güvenlik garantileri içeren kalıcı barış anlaşmaları paketinde ısrarcı 🔴Avrupa'da hiç kimse Ukrayna krizinin temel nedenlerinin çözülmesi gerektiğini konuşmuyor, sadece ateşkes ve mola istiyorlar 🔴Ukrayna'da çözüm konusunda çok sayıda spekülasyon ve söylenti var, bunların amacı çatışmayı uzatmak 🔴Rusya ile ABD arasındaki müzakereler, Ukrayna'da kalıcı çözüm bulmayı hedefliyor 🔴Trump, Ukrayna çatışmasını diplomatik ve siyasi metotlarla çözmek için samimi bir şekilde çaba gösteriyor🔴Biden döneminde ABD, Kiev rejiminin ana sponsoru oldu 🔴2014 darbesi sonrası ABD'liler, Ukrayna'nın siyasi ve ekonomik sistemlerinin kontrolünü ele geçirdi ve Ukraynalı neo-Nazilere ek silah desteği sağlamaya devam etti, Donald Trump'ın miras aldığı durum buydu🔴Çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun zayiatı 1 milyon kişiyi geçti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/bati-medyasi-abd-rusyayi-kuresel-ekonomiye-geri-dondurme-planlarini-abye-sundu-1101702314.html

ukrayna

filistin

batı

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, filistin, batı, rusya, sergey lavrov