Kolombiya lideri Petro’dan Trump’a sert yanıt: 'Kolombiya hakkında tamamen yanlış bilgilere sahip'

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a sert yanıt: 'Kolombiya hakkında tamamen yanlış bilgilere sahip'

Kolombiya lideri Gustavo Petro, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kolombiya hakkında tamamen yanlış bilgilere sahip olduğunu' ifade... 11.12.2025

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik 'akıllanmazsa büyük sorunlarla karşılaşacak' şeklindeki ifadelerine yanıt verdi. Petro, ülkesinin uyuşturucu ile mücadelede tarihsel operasyonlar yürüttüğünü ve Trump'ın yanlış bilgilendirildiğini söyledi.Trump, son açıklamasında Kolombiya’yı “kokain fabrikaları işletmekle” suçlamış ve Petro’nun “sıradaki hedef olabileceğini” söylemişti.Kolombiya lideri, “Kokain kaçakçılığı konusunda en fazla deneyime sahip ülkenin verilerini görmezden gelmesi üzücü. Görünen o ki, kendisiyle konuşanlar onu bütünüyle yanıltıyor” ifadelerini kullanarak Trump'a sert yanıt verdi.Ülkesindeki güvenlik güçlerinin faaliyetlerine dair ayrıntılı veri paylaşan Petro, Trump'ın Kolombiya'ya yönelik eleştirilerini 'haksızlık' olarak nitelendirerek, "ABD Başkanı’na yönelik bu korkunç yanlış bilgilendirme, onu demokratik yollarla seçilmiş bir başkan hakkında söylenmemesi gereken ifadelere yöneltiyor. Bu, gerçekte Kolombiya’ya saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.Maduro'ya 'geçiş hükümeti' çağrısıPetro ayrıca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dolaylı olarak Venezüella lideri Maduro'dan hükümeti muhalefete devretmesini istedi. Demokrasinin önemini vurgulayan Petro ABD'nin Venezüella'ya yönelik 'askeri tehditlerini' hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

