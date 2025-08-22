Türkiye
İzmir Körfezi kahverengiye döndü: Denizde balık ölümleri başladı
İzmir Körfezi kahverengiye döndü: Denizde balık ölümleri başladı
İzmir Körfezi'nde geçen yıl kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen Turan Sahili'nde benzer manzaralar yeniden ortaya çıktı. Bayraklı kıyısına çok sayıda...
İzmir Körfezi’nde geçen yıl görülen balık ölümleri yeniden başladı.Bayraklı’daki Turan Sahili’nde kötü koku ve balık ölümleri bu yıl tekrar görülürken denizin rengi yeşil ve kahverengiye döndü. Bölgede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü inceleme başlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ölü balıkları topladı.Bölge halkı denizde yaşanan ölümlere ve kokuya yetkililerin çare bulması gerektiğini belirtti.
İzmir Körfezi kahverengiye döndü: Denizde balık ölümleri başladı

22.08.2025
İzmir Körfezi’nde geçen yıl kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen Turan Sahili’nde benzer manzaralar yeniden ortaya çıktı. Bayraklı kıyısına çok sayıda balık ölüsü vururken, denizin renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü gözlendi.
İzmir Körfezi’nde geçen yıl görülen balık ölümleri yeniden başladı.
Bayraklı’daki Turan Sahili’nde kötü koku ve balık ölümleri bu yıl tekrar görülürken denizin rengi yeşil ve kahverengiye döndü. Bölgede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü inceleme başlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ölü balıkları topladı.
Bölge halkı denizde yaşanan ölümlere ve kokuya yetkililerin çare bulması gerektiğini belirtti.
