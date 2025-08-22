https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/izmir-korfezi-kahverengiye-dondu-denizde-balik-olumleri-basladi-1098777599.html
İzmir Körfezi kahverengiye döndü: Denizde balık ölümleri başladı
İzmir Körfezi kahverengiye döndü: Denizde balık ölümleri başladı
Sputnik Türkiye
İzmir Körfezi’nde geçen yıl kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen Turan Sahili’nde benzer manzaralar yeniden ortaya çıktı. Bayraklı kıyısına çok sayıda... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T20:05+0300
2025-08-22T20:05+0300
2025-08-22T20:05+0300
türki̇ye
i̇zmir körfezi
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
izmir rafinerisi
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098777325_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_d89c9fdfe9c35752cbf6dbd2ba06ed3d.jpg
İzmir Körfezi’nde geçen yıl görülen balık ölümleri yeniden başladı.Bayraklı’daki Turan Sahili’nde kötü koku ve balık ölümleri bu yıl tekrar görülürken denizin rengi yeşil ve kahverengiye döndü. Bölgede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü inceleme başlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ölü balıkları topladı.Bölge halkı denizde yaşanan ölümlere ve kokuya yetkililerin çare bulması gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/memur-sendikalari-is-birakti-izmir-aydin-denizli-zonguldak-ve-karabukte-seferler-durdu-1098660516.html
türki̇ye
i̇zmir körfezi
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098777325_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_0a42a4745af5dc4e1809a0f1672d9400.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir körfezi, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, izmir rafinerisi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
i̇zmir körfezi, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, izmir rafinerisi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
İzmir Körfezi kahverengiye döndü: Denizde balık ölümleri başladı
İzmir Körfezi’nde geçen yıl kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen Turan Sahili’nde benzer manzaralar yeniden ortaya çıktı. Bayraklı kıyısına çok sayıda balık ölüsü vururken, denizin renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü gözlendi.
İzmir Körfezi’nde geçen yıl görülen balık ölümleri yeniden başladı.
Bayraklı’daki Turan Sahili’nde kötü koku ve balık ölümleri bu yıl tekrar görülürken denizin rengi yeşil ve kahverengiye döndü. Bölgede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü inceleme başlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ölü balıkları topladı.
Bölge halkı denizde yaşanan ölümlere ve kokuya yetkililerin çare bulması gerektiğini belirtti.