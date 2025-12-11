https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/israilin-eurovisiona-katilmasina-2024un-kazananindan-tepki-odulunu-iade-edecek-1101723649.html
İsrail'in Eurovision'a katılmasına 2024'ün kazananından tepki: Ödülünü iade edecek
İsrail'in Eurovision'a katılmasına 2024'ün kazananından tepki: Ödülünü iade edecek
11.12.2025
Yarışmadan aldığı deneyimden minnettar olduğunu belirten 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, artık bu ödülün rafında durmaması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.Nemo'nun ödülünü geri verme kararının nededi ise İsrail'in Eurovision katılımına izin verilmesi. Nemo açıklamasında, "Eurovision, birlik, kapsayıcılık ve tüm insanlar adına haysiyet için var olduğunu söylüyor ve bu değerler, bu yarışmayı benim için çok anlamlı kılıyor ancak BM'nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail'in yarışmaya devam etmesi, bu idealler ile EBU'nun (Avrupa Yayın Birliği) aldığı kararlar arasında açık çelişki olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.EBU'nun, şarkı yarışmasının politik olmadığını ısrarla savunmasına rağmen, yarışmanın ciddi suçlarla itham edilen bir devletin imajını yumuşatmak uğruna defalarca kullanıldığını vurgulayan Nemo, şunları söyledi:5 ülke Eurovision'dan çekilme kararı almıştıAvrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.
Yarışmadan aldığı deneyimden minnettar olduğunu belirten 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, artık bu ödülün rafında durmaması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.
Nemo'nun ödülünü geri verme kararının nededi ise İsrail'in Eurovision katılımına izin verilmesi. Nemo açıklamasında, "Eurovision, birlik, kapsayıcılık ve tüm insanlar adına haysiyet için var olduğunu söylüyor ve bu değerler, bu yarışmayı benim için çok anlamlı kılıyor ancak BM'nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail'in yarışmaya devam etmesi, bu idealler ile EBU'nun (Avrupa Yayın Birliği) aldığı kararlar arasında açık çelişki olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
EBU'nun, şarkı yarışmasının politik olmadığını ısrarla savunmasına rağmen, yarışmanın ciddi suçlarla itham edilen bir devletin imajını yumuşatmak uğruna defalarca kullanıldığını vurgulayan Nemo, şunları söyledi:
"Bütün ülkeler çekildiğinde, bir şeylerin yanlış olduğu belli olmalı. Bu yüzden ödülü, net bir mesajla Cenevre'deki EBU genel merkezine göndermeye karar verdim. Sözünüzün eri olun. Sahnede kutladığımız değerler, sahne dışında var olmuyorsa, en güzel şarkılar bile anlamsız hale gelir. Söz ve eylemlerin birbiriyle uyumlu olduğu anı bekliyorum, o zamana kadar bu ödül sizin."
5 ülke Eurovision'dan çekilme kararı almıştı
Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.