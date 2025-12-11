Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/israilin-eurovisiona-katilmasina-2024un-kazananindan-tepki-odulunu-iade-edecek-1101723649.html
İsrail'in Eurovision'a katılmasına 2024'ün kazananından tepki: Ödülünü iade edecek
İsrail'in Eurovision'a katılmasına 2024'ün kazananından tepki: Ödülünü iade edecek
Sputnik Türkiye
İsrail'in Eurovision katılımına ilişkin devam eden tepkilere 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Nemo eklendi. İsviçre'nin temsilcisi Nemo, ödülünü iade... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T22:04+0300
2025-12-11T22:04+0300
eurovision şarkı yarışması
i̇sviçre
i̇srail
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100199707_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0e4d3c5efeb7fe3264fa5693ac7f64ee.jpg
Yarışmadan aldığı deneyimden minnettar olduğunu belirten 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, artık bu ödülün rafında durmaması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.Nemo'nun ödülünü geri verme kararının nededi ise İsrail'in Eurovision katılımına izin verilmesi. Nemo açıklamasında, "Eurovision, birlik, kapsayıcılık ve tüm insanlar adına haysiyet için var olduğunu söylüyor ve bu değerler, bu yarışmayı benim için çok anlamlı kılıyor ancak BM'nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail'in yarışmaya devam etmesi, bu idealler ile EBU'nun (Avrupa Yayın Birliği) aldığı kararlar arasında açık çelişki olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.EBU'nun, şarkı yarışmasının politik olmadığını ısrarla savunmasına rağmen, yarışmanın ciddi suçlarla itham edilen bir devletin imajını yumuşatmak uğruna defalarca kullanıldığını vurgulayan Nemo, şunları söyledi:5 ülke Eurovision'dan çekilme kararı almıştıAvrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/eurovision-tarihinin-en-buyuk-krizi-bbc-de-arka-cikti-ulkelerden-pesi-sira-boykot-1101577566.html
i̇sviçre
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100199707_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_03890f938d173a56c9c9449b58a72a7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eurovision şarkı yarışması, i̇sviçre, i̇srail
eurovision şarkı yarışması, i̇sviçre, i̇srail

İsrail'in Eurovision'a katılmasına 2024'ün kazananından tepki: Ödülünü iade edecek

22:04 11.12.2025
© AA / Stringerİsrail'in Eurovision'a katılmasıyla ilgili acil oylama, ateşkes sonrası iptal edildi
İsrail'in Eurovision'a katılmasıyla ilgili acil oylama, ateşkes sonrası iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© AA / Stringer
Abone ol
İsrail'in Eurovision katılımına ilişkin devam eden tepkilere 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Nemo eklendi. İsviçre'nin temsilcisi Nemo, ödülünü iade edeceğini açıkladı.
Yarışmadan aldığı deneyimden minnettar olduğunu belirten 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, artık bu ödülün rafında durmaması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.
Nemo'nun ödülünü geri verme kararının nededi ise İsrail'in Eurovision katılımına izin verilmesi. Nemo açıklamasında, "Eurovision, birlik, kapsayıcılık ve tüm insanlar adına haysiyet için var olduğunu söylüyor ve bu değerler, bu yarışmayı benim için çok anlamlı kılıyor ancak BM'nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun soykırım olduğu sonucuna vardığı bir dönemde, İsrail'in yarışmaya devam etmesi, bu idealler ile EBU'nun (Avrupa Yayın Birliği) aldığı kararlar arasında açık çelişki olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
EBU'nun, şarkı yarışmasının politik olmadığını ısrarla savunmasına rağmen, yarışmanın ciddi suçlarla itham edilen bir devletin imajını yumuşatmak uğruna defalarca kullanıldığını vurgulayan Nemo, şunları söyledi:
"Bütün ülkeler çekildiğinde, bir şeylerin yanlış olduğu belli olmalı. Bu yüzden ödülü, net bir mesajla Cenevre'deki EBU genel merkezine göndermeye karar verdim. Sözünüzün eri olun. Sahnede kutladığımız değerler, sahne dışında var olmuyorsa, en güzel şarkılar bile anlamsız hale gelir. Söz ve eylemlerin birbiriyle uyumlu olduğu anı bekliyorum, o zamana kadar bu ödül sizin."

5 ülke Eurovision'dan çekilme kararı almıştı

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.
Eurovision 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
DÜNYA
Eurovision tarihinin en büyük krizi: Peşi sıra boykot, 3 ülke daha sinyal verdi
5 Aralık, 15:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала