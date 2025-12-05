https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/eurovision-tarihinin-en-buyuk-krizi-bbc-de-arka-cikti-ulkelerden-pesi-sira-boykot-1101577566.html

Eurovision tarihinin en büyük krizi: Peşi sıra boykot, 3 ülke daha sinyal verdi

Eurovision tarihinin en büyük krizi: Peşi sıra boykot, 3 ülke daha sinyal verdi

Eurovision Şarkı Yarışması tarihinin en büyük krizlerinden birine sahne oluyor. İsrail’in Eurovision’a katılması netleşirken, ülkeler peşi sıra boykon ilan ediyor. BBC ise İsrail kararına destek vererek tepki çekti.

İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya, Eurovision 2026’ya katılmayacaklarını resmen açıkladı. Belçika, Finlandiya ve İsveç de aynı yönde sinyal verdi.Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'e yeşil ışık yakan kararın ardından ilk tepki Hollanda ve İspanya’dan geldi. İki ülke de 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacaklarını duyurdu. Kısa süre sonra İrlanda da benzer bir açıklama yaparak, “Gazze’deki ağır can kayıpları ve sivillerin hayatını tehlikeye atan insani tablo göz önünde bulundurulduğunda, İrlanda’nın yarışmada yer alması ahlaki açıdan uygun olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Slovenya ise yarışmayı protesto edeceğini ve temsilci göndermeyeceğini bildirdi. Belçika, İzlanda, İsveç ve Finlandiya da boykota katılma ihtimalini dile getirdi ancak bu ülkeler henüz kesin bir karar almış değil. EBU’nun kararının ardından İsrail cephesinden memnuniyet açıklaması geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin “dünyanın her sahnesinde yer alma hakkına sahip olduğunu” söyledi ve destek veren ülkelere teşekkür etti.İsrail’in tartışmalı ikinciliği2025 Basel finalinde İsrailli Yuval Raphael’in ‘New Day Will Rise’ şarkısıyla aldığı sürpriz ikincilik büyük tartışma yaratmıştı. Raphael, halk oylamasında tarihin en yüksek puanı olan 297 puan alarak 14.’lükten ikinci sıraya yükselmişti. Bu sonuç ‘oy manipülasyonu’ iddialarını beraberinde getirmişti.EBU, bunun ardınadn bir oylamayı önlemek için yeni kurallar getirdi:Yarışma direktörü Martin Green, “Eurovision müzik ve birlik kutlaması olmalı, siyasetin aracı haline getirilmemeli. Hükümetler değil, sanatçılar katılır” dedi.

