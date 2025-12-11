https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/insanlik-atesi-dusunulenden-400-bin-yil-once-bulmus-olabilir-1101719707.html

İnsanlık ateşi düşünülenden 350 bin yıl önce bulmuş

Bilim insanları, antik insanların ‘kontrollü ateş yakmayı’ düşünülenden çok daha erken öğrenmiş olabileceğini ortaya koydu. Bu, insan evrimi için ne anlama geliyor?

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101719535_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0980bb3a7c48c3e46634db843240c2bb.jpg

Doğu İngiltere’de yer alan Suffolk’taki Barnham Paleolitik alanında bulunan kanıtlar, kasıtlı biçimde ateş yakıldığını gösteriyor.Araştırmaya göre, kontrollü ateş üretiminin en eski izleri yaklaşık 400 bin yıl öncesine gidiyor. Bu tarih, önceki en eski kesin kanıtlardan yaklaşık 350 bin yıl daha geriye uzanıyor. Daha önce doğrulanmış en eski bulgular, günümüz kuzey Fransa’sındaki Neandertal alanlarında bulunmuş ve yaklaşık 50 bin yıl önceye tarihlenmişti.Tekrarlanan yakma işlemleriBritish Museum liderliğindeki ekip, Barnham’daki kazılarda pişmiş kil, yoğun ısıyla çatlamış çakmaktaşı el baltaları ve iki adet kükürtlü demir parçası buldu. Demir pirit olarak da bilinen bu parça, çakmaktaşına vurulduğunda kıvılcım çıkaran bir mineral.Araştırmacılara göre bu düzen, doğal bir yıldırım yangınından ziyade ‘insanlar tarafından inşa edilmiş bir ocak’ ile uyumlu.İnsan evrimi için ne anlama geliyor?Uzmanlara göre bulgular, insan evriminin önemli bir aşamasına ışık tutuyor. Ateş; soğuk iklimlerde hayatta kalmayı, yırtıcılardan korunmayı ve yiyecekleri pişirmeyi mümkün kıldı. Doğal Tarih Müzesi’nden insan evrimi uzmanı Chris Stringer, İngiltere ve İspanya’daki fosillerin Barnham’da yaşayanların erken Neandertaller olduğunu gösterdiğini belirterek, bu dönemde hem bilişsel hem de teknolojik gelişimin hızlandığını söyledi.Toplumsal yaşamı değiştirdiAteşin aynı zamanda toplumsal yaşam biçimlerini değiştirdiği düşünülüyor. Akşamları ateş çevresinde toplanmak, planlama, hikaye anlatma ve grup bağlarını güçlendirme gibi davranışları mümkün kıldı. Bu tür sosyal etkileşimlerin, dilin gelişimi ve daha örgütlü toplumların ortaya çıkması açısından kritik olduğu ifade ediliyor.

