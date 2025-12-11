https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/imfden-cine-uyari-ticaret-fazlasi-ve-dengesizlikleri-duzeltin-1101712807.html
IMF'den Çin'e uyarı: Ticaret fazlası ve dengesizlikleri düzeltin
IMF'den Çin'e uyarı: Ticaret fazlası ve dengesizlikleri düzeltin
Sputnik Türkiye
Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in ticaret fazlasının 1 trilyon dolara yaklaşması üzerine Pekin yönetimini uyardı. Fon, ekonomideki dengesizlikleri gidermek... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T14:17+0300
2025-12-11T14:17+0300
2025-12-11T14:17+0300
ekonomi̇
kristalina georgieva
çin
pekin
abd
imf
ithalat
ihracat
dış ticaret fazlası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1070979112_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_13a4c6326a7704e76de58cdd88ea6e7e.jpg
Çin'in rekor seviyelere ulaşan ticaret fazlası ve dışa bağımlı büyüme modeli, uluslararası kuruluşların tepkisine neden oluyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Pekin ziyareti sırasında Çin'in ticaret fazlasının 1 trilyon doları aşmasına dikkat çekerek, ekonomideki dengesizliklerin giderilmesi ve yerli tüketimin güçlendirilmesi için kapsamlı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.Tüketim yetersiz, fazla rekor seviyedeUzmanlara göre, Çin'in devasa ticaret fazlasının arkasında, pandemi sonrası dönemde zayıflayan iç talep yatıyor. İş ve gelir kaygıları nedeniyle harcamalarını kısan tüketiciler ile uzun süredir devam eden emlak piyasası durgunluğu, ithalat talebini baskılarken, üretim ve ihracat odaklı büyümeyi öne çıkarıyor.Çin hükümeti uzun süredir ekonomiyi ihracat ve ağır yatırımlardan tüketim odaklı bir modele kaydırmaya çalışıyor. Ancak pandemi ve emlak sektöründeki kriz bu dönüşümü yavaşlatmış durumda. Uluslararası ticaret gerilimi artıyorÇin'in artan ticaret fazlası, uluslararası ortaklardan gelen tepkileri de beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği Ticaret Odası da Çin'in önemli ticaret fazlasının endişe verici boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu. Çin, ABD'ye ihracatta yaşanan düşüşü, Afrika, Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Avrupa'daki diğer pazarlara satışları artırarak telafi ediyor. Ancak ithalatın aynı hızda artmaması, ticaret ortaklarında huzursuzluğa yol açıyor.IMF'nin bu uyarıları, Çin Başbakanı Li Qiang'ın yüksek gümrük tarifelerinin küresel ekonomiye "ağır bir darbe" vurduğuna dair açıklamalarının ardından geldi. Georgieva, Pekin'de düzenlenen yıllık bir ekonomik forum kapsamında Çinli yetkililerle bir araya geldi ve IMF'nin ülke için yıllık ekonomik değerlendirmesini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/cinden-tarihi-rekor-ticaret-fazlasi-ilk-kez-1-trilyon-dolari-asti-1101624867.html
çin
pekin
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1070979112_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_55873ff66114d905e6fb4c8a2766c820.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kristalina georgieva, çin, pekin, abd, imf, ithalat, ihracat, dış ticaret fazlası
kristalina georgieva, çin, pekin, abd, imf, ithalat, ihracat, dış ticaret fazlası
IMF'den Çin'e uyarı: Ticaret fazlası ve dengesizlikleri düzeltin
Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in ticaret fazlasının 1 trilyon dolara yaklaşması üzerine Pekin yönetimini uyardı. Fon, ekonomideki dengesizlikleri gidermek için tüketimi artırıcı kapsamlı politikalar çağrısı yaptı.
Çin'in rekor seviyelere ulaşan ticaret fazlası ve dışa bağımlı büyüme modeli, uluslararası kuruluşların tepkisine neden oluyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Pekin ziyareti sırasında Çin'in ticaret fazlasının 1 trilyon doları aşmasına dikkat çekerek, ekonomideki dengesizliklerin giderilmesi ve yerli tüketimin güçlendirilmesi için kapsamlı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Tüketim yetersiz, fazla rekor seviyede
Uzmanlara göre, Çin'in devasa ticaret fazlasının arkasında, pandemi sonrası dönemde zayıflayan iç talep yatıyor. İş ve gelir kaygıları nedeniyle harcamalarını kısan tüketiciler ile uzun süredir devam eden emlak piyasası durgunluğu, ithalat talebini baskılarken, üretim ve ihracat odaklı büyümeyi öne çıkarıyor.
Çin hükümeti uzun süredir ekonomiyi ihracat ve ağır yatırımlardan tüketim odaklı bir modele kaydırmaya çalışıyor. Ancak pandemi ve emlak sektöründeki kriz bu dönüşümü yavaşlatmış durumda.
Uluslararası ticaret gerilimi artıyor
Çin'in artan ticaret fazlası, uluslararası ortaklardan gelen tepkileri de beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği Ticaret Odası da Çin'in önemli ticaret fazlasının endişe verici boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu. Çin, ABD'ye ihracatta yaşanan düşüşü, Afrika, Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Avrupa'daki diğer pazarlara satışları artırarak telafi ediyor. Ancak ithalatın aynı hızda artmaması, ticaret ortaklarında huzursuzluğa yol açıyor.
IMF'nin bu uyarıları, Çin Başbakanı Li Qiang'ın yüksek gümrük tarifelerinin küresel ekonomiye "ağır bir darbe" vurduğuna dair açıklamalarının ardından geldi. Georgieva, Pekin'de düzenlenen yıllık bir ekonomik forum kapsamında Çinli yetkililerle bir araya geldi ve IMF'nin ülke için yıllık ekonomik değerlendirmesini tamamladı.