Çin'den tarihi rekor: Ticaret fazlası ilk kez 1 trilyon doları aştı

ABD'ye yapılan ihracattaki keskin düşüşe rağmen, Çin'in yılın ilk 11 ayındaki ticaret fazlası rekor seviyeye ulaştı. Uzmanlar, ihracatçıların farklı pazarlara... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

Çin Genel Gümrük İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ülkenin yılın ilk 11 ayındaki mal ticaret fazlası 1.08 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu, Çin'in yıllık ticaret fazlasının ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini aşması anlamına geliyor. Sadece kasım ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.9 arttı. Bu artış, özellikle ABD'ye yapılan ihracatın geçen aya kıyasla yüzde 28.6 azalarak 33.8 milyar dolara gerilediği bir döneme denk geldi.ABD kaybı diğer pazarlarla telafi edildiAnalistler, ABD ile yaşanan ticaret savaşı ve yüksek gümrük vergileri nedeniyle Çinli ihracatçıların yönünü başka pazarlara çevirdiğini belirtiyor. Capital Economics firmasından Zichun Huang, "Çin'in bu yılki ticaret fazlası geçen yılın seviyesini çoktan geçti ve önümüzdeki yıl daha da genişlemesini bekliyoruz" yorumunu yaptı. Huang, ABD'ye ihracattaki zayıflığın "diğer pazarlara yapılan sevkiyatlar ile fazlasıyla telafi edildiğini" ifade etti. Avrupa Birliği'ne ihracat kasımda yıllık bazda yüzde 14.8, Avustralya'ya ise yüzde 35.8 arttı.Fransa'dan tarife uyarısıAncak bu büyük ticaret fazlası, Çin'in batılı ticaret ortaklarında rahatsızlık yaratıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar günkü bir röportajında, dengesizliğin önümüzdeki aylarda giderilmemesi halinde Avrupa'nın da ABD'nin yolunu izleyerek Çin'e tarife uygulayabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan, yeni gümrük verileri, Çin'de iç tüketimin hala zayıf olduğunu gösterdi. Kasım ayında ithalat sadece yüzde 1.9 arttı ve bu, beklenenin altında bir oran olarak kaydedildi.

