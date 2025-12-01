https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/pizza-ve-nargile-sonrasi-olum-sirnakta-zehirlenme-suphesi-kaninda-yuksek-karbonmonoksit-cikti-1101436152.html

Pizza ve nargile sonrası ölüm: Şırnak'ta zehirlenme şüphesi, kanında yüksek karbonmonoksit çıktı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir kafede pizza yiyip nargile içtikten sonra fenalaşan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi (45) hayatını kaybetti. Hastanede yapılan... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

Şırnak’ın Cizre ilçesinde önceki akşam bir kafede pizza yiyen ve nargile içen 4 kişi kısa süre içinde rahatsızlandı. İçlerinden Mehmet Emin İğdi (45) ve diğer üç kişi kendi imkânlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu.Sabah'ın haberine göre, yolda kalbi duran İğdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kanda yüksek karbonmonoksit tespit edildiHastanedeki tetkiklerde Mehmet Emin İğdi’nin kanında yüksek karbonmonoksit oranı tespit edildi. Diğer üç kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecekMehmet Emin İğdi’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu netleşecek.Olaydan sonra polis ekipleri, kafe işletmecisinin ifadesine başvurdu. İşletmeci, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattıŞırnak İl Sağlık Müdürlüğü, zehirlenme şüphesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.Nargilede kullanılan kömür, işletmedeki havalandırma koşulları ve gıda tüketimi gibi süreçler incelemeye alınacak.

nargile, zehirlenme, karbonmonoksit, cizre, i̇l sağlık müdürlüğü