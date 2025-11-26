Şarkıcı Güllü’nün ölümünde 'kiralık katil' iddiası: Savcılık harekete geçti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/sarkici-gullunun-olumunde-kiralik-katil-iddiasi-savcilik-harekete-gecti-1101295392.html
Arabesk sanatçısı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, tanık beyanıyla derinleşti. Güllü’nün torununa bakan Mukadder Çakır’ın oğlu Osman Yıldız, merhum sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında savcılığa ulaşan dikkat çekici iddialarda bulundu.'Evin arkasında kameranın görmediği yer var'Sabah'ın haberine göre Osman Yıldız, savcılık dosyasına yansıyan ifadesinde Gülter’in kendisine cinayet teklif ettiğini öne sürdü. Yıldız, şu ifadeleri kullandı:“Tuğyan, olaydan bir ay önce bana 5-6 kez ‘Evin arka tarafında bir giriş var. Orayı net gören kamera yok. Aracını park ederken veya araca binerken annemi bıçakla ya da silahla öldürebilirsin. Sana daire vereceğim, annenle birlikte yaşarsın’ şeklinde yönlendirmelerde bulundu.”Yıldız, teklifin kendisini şoke ettiğini belirterek yaşananları savcılığa bildirdiğini söyledi.Osman Yıldız, şüpheli ölümle ilgili değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:“Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğine inanıyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönünde. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm.”Savcılık ifadeye çağırdıBu açıklamaların ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Osman Yıldız ve annesi Mukadder Çakır, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermeye başladı.
Arabesk sanatçısı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, tanık beyanıyla derinleşti. Güllü’nün torununa bakan Mukadder Çakır’ın oğlu Osman Yıldız, merhum sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında savcılığa ulaşan dikkat çekici iddialarda bulundu.
'Evin arkasında kameranın görmediği yer var'
Sabah'ın haberine göre Osman Yıldız, savcılık dosyasına yansıyan ifadesinde Gülter’in kendisine cinayet teklif ettiğini öne sürdü. Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
“Tuğyan, olaydan bir ay önce bana 5-6 kez ‘Evin arka tarafında bir giriş var. Orayı net gören kamera yok. Aracını park ederken veya araca binerken annemi bıçakla ya da silahla öldürebilirsin. Sana daire vereceğim, annenle birlikte yaşarsın’ şeklinde yönlendirmelerde bulundu.”
Yıldız, teklifin kendisini şoke ettiğini belirterek yaşananları savcılığa bildirdiğini söyledi.
Osman Yıldız, şüpheli ölümle ilgili değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:
“Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğine inanıyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönünde. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm.”
Bu açıklamaların ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Osman Yıldız ve annesi Mukadder Çakır, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermeye başladı.