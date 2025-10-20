https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bolivyada-devlet-baskani-secimini-rodrigo-paz-kazandi-1100323107.html

Bolivya'da devlet başkanı seçimini Rodrigo Paz kazandı

Bolivya'da devlet başkanı seçimini Rodrigo Paz kazandı

20.10.2025

Bolivya’da düzenlenen 2. tur devlet başkanı seçiminde, merkez sağın adayı Rodrigo Paz oyların yüzde 54,53’ünü alarak zafer kazandı. Eski Bolivya Devlet Başkanı Jorge “Tuto” Quiroga ise oyların yüzde 45’ini aldı. Seçim sonuçlarına göre Paz, 8 Kasım’da yapılacak yemin töreniyle görevine resmen başlayacak. Bu sonuçla, ülkede 20 yıldır iktidarda olan Sosyalizme Doğru Hareket Partisi’nin (MAS) yönetimi sona ermiş oldu. MAS, son seçimde oyların yüzde 3,16'lık kısmını alabilmişti. Paz ve yardımcısı Edman Lara, ülke genelindeki bazı bölgelerde yüksek oy aldı. Paz, seçim zaferinin ardından destekçilerine yaptığı konuşmada, “Bugün Bolivya, çözüm getirecek bir hükümetin güvence altına alındığını görebilir. Ülkemiz değişim ve yenilenme rüzgarlarıyla ilerleyecek” dedi. Quiroga ise sonuçları kabul ederek Paz’ı arayıp tebrik etti ve halkı sakin olmaya çağırdı.Rodrigo Paz kimdir?Rodrigo Paz, eski Devlet Başkanı Jaime Paz Zamora’nın oğludur. 58 yaşındaki Paz, uzun yıllar yasama ve belediye görevlerinde bulundu. Paz, Hristiyan Demokrasi Partisi’nin adayı olarak seçim yarışına katıldı. Paz, kampanyasında ekonomik reformlar, üretim ve ticaretin teşviki ile küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi imkanları sağlamayı taahhüt etti.Yardımcısı Edman Lara ise eski polis ve hukuk geçmişine sahip bir isim olarak biliniyor. Paz-Lara ikilisi, seçim sürecinde ülke genelinde oy topladı.Bolivya'da ekonomik krizPaz, görevine başlarken ülkenin ekonomik olarak çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu devralıyor. Ülkede döviz kıtlığı, yüksek enflasyon ve yakıt temini konularında çalışmalar yapması bekleniyor. Paz, IMF’ye başvurmadan reformları uygulamayı planladığını açıkladı.

