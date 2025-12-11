https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/dogu-kongoda-gerilim-saldirilarda-400den-fazla-sivil-oldu-1101719124.html

Doğu Kongo'da gerilim: Saldırılarda 400'den fazla sivil öldü

11.12.2025

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DRC) doğusundaki çatışmalar, ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan yeni bir barış anlaşmasına rağmen şiddetlenmeye devam ediyor. Güney Kivu eyaleti yetkilileri, Ruanda destekli M23 silahlı grubunun saldırıları sonucunda 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu aktarıldı.Stratejik kent M23 kontrolündeM23 isyancıları, bu ayın başından beri sürdürdükleri hızlı taarruzun ardından çarşamba günü önemli bir liman kenti olan Uvira'nın kontrolünü ele geçirdi. Kent sakinleri, perşembe günü çevrede aralıklı silah seslerinin duyulduğunu belirtti. Uvira, şubat ayında isyancıların eyalet başkenti Bukavu'yu ele geçirmesinden sonra, merkezi hükümet atamasıyla oluşturulan eyalet yönetiminin de üssü konumundaydı. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişinin de yerinden olduğu bildirildi.ABD'den Ruanda'ya çekilme çağrısıYaşanan saldırılar, Kongo ve Ruanda devlet başkanları tarafından geçen hafta Washington'da imzalanan ateşkes anlaşmasını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Anlaşma, Ruanda'nın silahlı gruplara verdiği desteği durdurmasını ve çatışmaların sona ermesi için çalışmasını şart koşuyordu. Ancak Güney Kivu eyalet sözcüsü, Uvira'daki güçlerin Ruanda özel kuvvetleri ve yabancı paralı askerlerden oluştuğunu ve bu hareketin ateşkesi açıkça ihlal ettiğini iddia etti.Karşılıklı suçlamalar ve insani krizRuanda Dışişleri Bakanlığı ise ateşkes ihlallerinden Kongo güçlerini sorumlu tutan bir açıklama yayınladı. Bakanlık, "KDC, barış süreci devam ederken bile, AFC/M23'e kaybettiği bölgeleri geri almak için savaşacağını ve herhangi bir ateşkese uymayacağını açıkça ifade etti" dedi.Ruanda ile sınır bölgesindeki maden zengini doğuda yüzden fazla silahlı grup faaliyet gösteriyor ve M23 bunların en güçlüsü olarak öne çıkıyor. BM uzmanları, Ruanda'nın Kongo'da 4 bine yakın asker bulundurduğunu tahmin ediyor.

