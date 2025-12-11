ABD basını: Trump Gazze’ye gönderilecek gücün başına ABD’li bir tümgeneral atayacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/abd-basini-trump-gazzeye-gonderilecek-gucun-basina-abdli-bir-tumgeneral-atayacak-1101720679.html

ABD Başkanı’nın, Gazze Şeridi’nde konuşlandırılması öngörülen ‘Uluslararası İstikrar Gücü’ne’ bir ABD’li tümgenerali atamayı planladığı öne sürüldü.

ABD merkezli Axios’un iki ABD’li ve iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre söz konusu atama gerçekleşirse, Uluslararası İstikrar Gücü (IS)F ile Gazze Barış Kurulu’nun, Washington’ın son 20 yılda Ortadoğu’da yürüttüğü en kapsamlı siyasi ve askeri girişimlerden birine dönüşeceği savunuluyor.Haberde, böyle bir adımın Gazze’de güvenliğin sağlanması ve yeniden inşa sürecinde ABD’nin sorumluluğunu daha da artıracağı ifade edildi.Axios’un aktardığına göre, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, bu hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede olası atamaya ilişkin bilgi verdi. İsrailli bir yetkili, Waltz’ın adı geçen tümgenerali “şahsen tanıdığını” ve “çok ciddi bir adam” olarak nitelendirdiğini söyledi.‘Hazırlıklar son aşamada’ABD’li yetkililer, ISF’in yapısına ve Gazze’de kurulması planlanan yeni yönetim modeline ilişkin düzenlemelerin son aşamaya geldiğini bildirdi.Washington yönetiminin, eski BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov’u Gazze’de kurulması beklenen teknokrat hükümetle birlikte çalışmak üzere Gazze Barış Kurulu temsilciliğine önerdiği kaydedildi.Ayrıca haber, Trump’ın Gazze Barış Kurulu’na Almanya ve İtalya’yı da davet ettiğini belirtiyor.Gazze Barış Kurulu, Trump’ın 9 Ekim’de açıkladığı ve 18 Kasım’da BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan 20 maddelik barış planında yer alan başlıklardan biri.2026 başında duyurulacakPlana göre kurul, ateşkesin sürdürülmesi ve yeniden inşa sürecinde uluslararası mekanizmaların koordinasyonunda kilit rol üstlenecek.Trump dün yaptığı açıklamada, Gazze Barış Kurulu’nda görev yapacak isimlerin 2026 yılının başında duyurulacağını ifade etmişti.

