Depodaki etiket skandalı ifşa oldu: Son kullanma tarihini değiştirmişler

Antalya'da ihbar üzerine yapılan denetimde, bir gıda deposunda son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit...
10:01 11.12.2025 (güncellendi: 10:02 11.12.2025)
Antalya’da ihbar üzerine yapılan denetimde, bir gıda deposunda son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüm ürünlerin imha edildiğini ve işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Antalya’da tüketici sağlığını tehlikeye atan önemli bir gıda sahteciliği girişimi ortaya çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, ALO 174 Gıda Hattı’na gelen ihbar üzerine bir gıda deposunda denetim gerçekleştirdi.
Etiketler yenilenip piyasaya sürülmek isteniyordu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, denetimlerde depo içerisinde son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan gıda ürünlerine yeni etiketler basılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığının belirlendiğini ifade etti.
Bakan Yumaklı, olayın ciddiyetine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:
"Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek, işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."