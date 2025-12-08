Türkiye
İstanbul Valiliği: Narkotik operasyonunda polis Emre Albayrak şehit düştü
İstanbul Valiliği: Narkotik operasyonunda polis Emre Albayrak şehit düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan polisin hastanede şehit olduğunu bildirdi. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği: Narkotik operasyonunda polis Emre Albayrak şehit düştü

İstanbul Valiliği, Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan polisin hastanede şehit olduğunu bildirdi.
Çekmeköy'de sabah saatlerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ateş açması sonucu bir özel harekat polisi yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Çekmeköy ilçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Valilik operasyona dair ilk açıklamasında "08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucu Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır. Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.
