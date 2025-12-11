https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/buyukcekmece-adliyesinden-25-kilo-altin-ve-50-kilo-gumus-calan-kisinin-havalimanindaki-goruntuleri-1101709799.html

Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalan kişinin havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalan kişinin havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T13:10+0300

2025-12-11T13:10+0300

2025-12-11T13:10+0300

türki̇ye

büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı

adliye

soygun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101709642_0:0:1006:566_1920x0_80_0_0_648c43d7b0b272dfd35df3b5fcc7421d.jpg

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Adliye emanetini soyan kişinin havalimanı görüntüleriBu kapsamda, haklarında yakalama kararı bulunan firari şüpheliler E.T. ve eşi E.T'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'nın güvenlik kamerasına ait görüntülerden elde edilen fotoğraflarına ulaşıldı. Fotoğraflarda, şüphelilerin havalimanındaki güvenlik noktasından geçtiği ve pasaport kontrolü için sıra bekledikleri görülüyor.Ne olmuştu?Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.Büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.Soruşturma ne aşamada?Şüpheli K.D. ise sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, firari şüpheli E.T'nin kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu, kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı yakalanmıştı.Polis ekiplerince 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüpheli sayısı 13'e yükselmişti.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden Ö.K, Z.V, E.İ.S, G.V. ve Y.E.K. tutuklanmıştı.Şüpheliler M.T, B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken şüpheliler Y.T, A.T, F.T, A.S. ve D.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı getirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/buyukcekmece-adliyesi-soygunu-5-kisi-tutuklandi-1101695765.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, adliye, soygun