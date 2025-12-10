Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/buyukcekmece-adliyesi-soygunu-5-kisi-tutuklandi-1101695765.html
Büyükçekmece Adliyesi soygunu: 5 kişi tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi soygunu: 5 kişi tutuklandı
10.12.2025
türki̇ye
türkiye
adliye
Büyükçekmece Adliyesi soygununda Erdal T. 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalarak ailesiyle İngiltere'ye kaçtı.Soyguna ilişkin soruşturmada adli emanet memuru Kemal D. tutuklanırken, gözaltı sayısı 13'e çıkmıştı. Gözaltına alınan firari Erdal T.’nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/buyukcekmece-adliyesi-soygunu-sorusturmasi-10-kisi-gozaltina-alindi-1101604294.html
türki̇ye
SON HABERLER
türkiye, adliye
türkiye, adliye

Büyükçekmece Adliyesi soygunu: 5 kişi tutuklandı

20:59 10.12.2025 (güncellendi: 21:38 10.12.2025)
© AA / Cumhuriyet BaşsavcılığıBüyükçekmece Adliyesi soygunu
Büyükçekmece Adliyesi soygunu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© AA / Cumhuriyet Başsavcılığı
Abone ol
Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturmada, çalıntı altınların alım-satımına aracılık ettikleri değerlendirilen firari Erdal T.’nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 8 şüpheliye adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Büyükçekmece Adliyesi soygununda Erdal T. 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalarak ailesiyle İngiltere'ye kaçtı.
Soyguna ilişkin soruşturmada adli emanet memuru Kemal D. tutuklanırken, gözaltı sayısı 13'e çıkmıştı.
Gözaltına alınan firari Erdal T.’nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Büyükçekmece Adliyesi soygunu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2025
TÜRKİYE
Büyükçekmece Adliyesi soygunu soruşturması: 10 kişi gözaltına alındı
7 Aralık, 14:27
