Büyükçekmece Adliyesi soygunu: 5 kişi tutuklandı

10.12.2025, Sputnik Türkiye

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturmada, çalıntı altınların alım-satımına aracılık ettikleri değerlendirilen firari Erdal T.'nin kayınvalidesi...

Büyükçekmece Adliyesi soygununda Erdal T. 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalarak ailesiyle İngiltere'ye kaçtı.Soyguna ilişkin soruşturmada adli emanet memuru Kemal D. tutuklanırken, gözaltı sayısı 13'e çıkmıştı. Gözaltına alınan firari Erdal T.’nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

