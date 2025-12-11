https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/bilim-insanlari-misir-piramitlerinin-altindaki-dev-yapilari-dogruladi-gizada-yeralti-sehri-mi-var-1101708711.html

Bilim insanları Mısır piramitlerinin altındaki dev yapıları doğruladı: Giza’da yeraltı şehri mi var?

İtalyan araştırmacılar, Giza Piramitleri’nin 3.500 feet altında radar görüntüleme ile dev bir yeraltı kompleksinin bulunduğunu öne sürdü. Sekiz devasa şaft ve... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

İtalya’dan bir grup bilim insanı, Giza Platosu’nun derinliklerinde yer alan dev bir yeraltı kompleksini sentetik açıklıklı radar Doppler tomografisi (SAR) kullanarak tespit ettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, 3.500 feet (yaklaşık 1.067 metre) altında dev yapıların bulunduğunu ve bunun bir “mega-şehir” olabileceğini savunuyor.Radar mühendisi Filippo Biondi, yöntemin doğruluğundan “şüphe duymanın zor olduğunu” belirtti.Sekiz dev şaft ve devasa kübik odalar tespit edildiBilim insanlarının radar taramaları, Khafre Piramidi’nin altına doğru inen sekiz büyük, içi boş şaft ortaya çıkardı. Bu şaftların uç noktalarında, her biri 260 feet (79 metre) genişliğinde devasa kübik odalar bulunduğu iddia edildi. Bu ölçüler, günümüzdeki pek çok spor salonu ve stadyumu geride bırakıyor.Biondi, “Piramitler aslında buzdağının görünen kısmı. Asıl yapı yerin altında,” ifadelerini kullandı.Radar verileri dört farklı uydudan teyit edildiBiondi’ye göre Umbra, Capella Space, ICEYE ve İtalya’nın Cosmo-SkyMed uydularından gelen radar görüntüleri aynı sonuçları verdi.“Dört uydu da tamamen aynı veriyi sağladı. Bu olağanüstü. Bilimsel yöntemler olmadan açıklama yapmayız,” dedi.Spiral yapılar: 'Enerji ve bilgiyle ilişkili olabilir'Radar verileri, şaftların çevresinde spiral benzeri bir yapı da gösterdi. Biondi, bu ayrıntının henüz açıklığa kavuşmadığını kabul ederek şunları söyledi:“Bu boru benzeri uzantıların bilgi ya da enerji iletimi ile ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Enerji üretmek de bir çeşit bilgi üretmektir.”Mısır’dan sert yanıt: 'Tamamen uydurma, bilimsel temeli yok'İddialar, Mısır’ın en tanınmış arkeologlarından Dr. Zahi Hawass tarafından sert bir şekilde reddedildi. Hawass, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada:“Bu haber tamamen asılsızdır. Ne içeride ne dışarıda radar kullanımı için izin verilmiştir. Bu kişilerin kullandığını iddia ettiği teknikler bilim camiası tarafından onaylanmış değildir,” dedi.Hawass ayrıca, Khafre Piramidi altında sütunlu bir platform bulunduğu iddiasının da “tamamen yanlış” olduğunu vurguladı.

