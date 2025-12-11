Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/bassavcilik-acikladi-tbmmde-stajyer-ogrenciye-istismar-olayinda-supheli-cocuga-karsi-cinsel-1101721526.html
Başsavcılık açıkladı: 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' olayında şüpheli çocuğa karşı cinsel tacizden tutuklandı
Başsavcılık açıkladı: 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' olayında şüpheli çocuğa karşı cinsel tacizden tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' olayında şüphelinin çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandığını bildirdi. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T19:48+0300
2025-12-11T19:48+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
ankara
tbmm
çocuk istismarı
istismar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715641_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6989131d7927bcf1da7dcdac53b57fbe.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli H.İ.G bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı.Başsavcılık açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/tbmmde-stajyer-ogrenciye-istismar-iddiasiyla-ilgili-genel-sekreterlikten-aciklama-gorevinden-1101696768.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715641_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f1d16998ff266ddac901b1ada248bf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, tbmm, çocuk istismarı, istismar
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, tbmm, çocuk istismarı, istismar

Başsavcılık açıkladı: 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' olayında şüpheli çocuğa karşı cinsel tacizden tutuklandı

19:48 11.12.2025
mahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' olayında şüphelinin çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli H.İ.G bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı.
Başsavcılık açıklamada şu ifadelere yer verdi:

4 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden mağdure D.K.'nin TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G, verilen talimat gereği 10 Aralık 2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir.

TBMM binası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
TÜRKİYE
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasıyla ilgili Genel Sekreterlik'ten açıklama: 'Görevinden uzaklaştırılmıştır'
Dün, 22:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала