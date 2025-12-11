https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/bassavcilik-acikladi-tbmmde-stajyer-ogrenciye-istismar-olayinda-supheli-cocuga-karsi-cinsel-1101721526.html
Başsavcılık açıkladı: 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' olayında şüpheli çocuğa karşı cinsel tacizden tutuklandı
Başsavcılık açıkladı: 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' olayında şüpheli çocuğa karşı cinsel tacizden tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' olayında şüphelinin çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandığını bildirdi. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T19:48+0300
2025-12-11T19:48+0300
2025-12-11T19:48+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
ankara
tbmm
çocuk istismarı
istismar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715641_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6989131d7927bcf1da7dcdac53b57fbe.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli H.İ.G bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı.Başsavcılık açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/tbmmde-stajyer-ogrenciye-istismar-iddiasiyla-ilgili-genel-sekreterlikten-aciklama-gorevinden-1101696768.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715641_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f1d16998ff266ddac901b1ada248bf6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, tbmm, çocuk istismarı, istismar
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, tbmm, çocuk istismarı, istismar
Başsavcılık açıkladı: 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' olayında şüpheli çocuğa karşı cinsel tacizden tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' olayında şüphelinin çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre 'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta gözaltına alınan şüpheli H.İ.G bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı.
Başsavcılık açıklamada şu ifadelere yer verdi:
4 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden mağdure D.K.'nin TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G, verilen talimat gereği 10 Aralık 2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir.