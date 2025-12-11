https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/basit-usulde-vergilendirme-nufusu-2-bin-altindaki-mahalleler-kapsamda-kaldi-1101703208.html

Basit usulde vergilendirme: Nüfusu 2 bin altındaki mahalleler kapsamda kaldı

2025-12-11

Büyükşehirlerde mahalleye dönüşen ve nüfusu 2 binin altında olan bazı köy ve beldelerdeki mükelleflerin basit usulde vergilendirmeden yararlanmaya devam etmesine imkan tanındı.Basit usule devamKonuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre kararla, 30 büyükşehirde yer almasına rağmen, mahalleye dönüşen ve nüfusu 2 binin altında olan bazı köy ve beldelerdeki mükelleflerin vergilendirmede basit usulden yararlanmaya devam etmesine imkan tanındı.Cumhurbaşkanı Kararı ile basit usulde vergilendirme sisteminde kapsamlı değişiklikler yapılmıştı. Söz konusu düzenlemeyle 1 Ocak 2026'dan itibaren 30 büyükşehirde belirli ticari faaliyetlerde bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirilmeye başlanacaktı. Özellikle güncel ticari plaka değerleri ve kira gelirleri nedeniyle tartışma konusu olan şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar da basit usul kapsamı dışına çıkarılacaktı.Bu süreçte, basit usulün kapsamı daraltılırken küçük ilçelerde faaliyette bulunan mükellefler korunmuştu.30 büyükşehirde, nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde faaliyette bulunan mükelleflerin şartları taşımaları halinde ticari kazançlarını basit usulde tespit edebilmelerine imkan tanınmıştı.Karar sonrası, mahalleye dönüşmüş belde ve köylerdeki küçük mükelleflerin yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların önlenmesine yönelik talepler değerlendirildi.Yayımlanan bugünkü kararla da 30 büyükşehir içinde yer almakla birlikte tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen ve nüfusu 2 binin altında olan köy ve beldelerdeki mükelleflerin şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere, basit usulden vergilendirilmesine devam edilmesi kararlaştırıldı.Söz konusu düzenlemelerle büyükşehirlerde rekabet eşitsizliği ve kayıt dışılığın azaltılması, belde ve köylerdeki küçük işletmelerin korunması hedeflenirken, vergilendirmede eşitlik ve adaletin güçlendirilmesi amaçlanıyor.Söz konusu karar, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.Basit usul ile gerçek usul farkıBasit usulde vergilendirilen esnaflar yalnızca ticari kazançları üzerinden basit usul vergisi ödüyordu. Gerçek usulde ise mükellefler;KDVGelir vergisiStopajGeçici vergigibi ek yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak.Basit usulün avantajlarıBasit usulde vergilendirilen esnaflar gelir vergisinden muaf tutuluyor, KDV ödemiyor, yıllık beyanname vermiyordu. Ayrıca defter tutma ve geçici vergi beyanı yükümlülükleri de bulunmuyordu.Gerçek usulün avantajlarıGerçek usulde vergi ödeyen işletmeler, giderlerini fatura karşılığında vergiden düşebiliyor. Bu sayede vergi yükü azaltılabiliyor. Ayrıca ayrıntılı defter tutma sayesinde işletmenin mali durumu daha net görülebiliyor ve kredi başvurularında avantaj sağlanıyor. Ancak muhasebe işlemleri daha detaylı olduğu için işletmelere ek maliyet getirebiliyor.

