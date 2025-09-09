https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/vergi-sisteminde-duzenleme-yuz-binlerce-kisiyi-ilgilendiren-degisiklik-resmi-gazetede-1099212854.html

Vergi sisteminde düzenleme: Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren değişiklik Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'de vergi sisteminde köklü değişikliğe gidildi. Taksici, minibüsçü, tamirci, kuyumcu ve lokantacıların da aralarında... 09.09.2025

ekonomi̇

vergi

basit usul vergi

resmi gazete

Türkiye’de yaklaşık 1 milyona yakın mükellefin faydalandığı basit usul vergi sistemi değişiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, büyükşehirlerde nüfusu 30 bini aşan ilçelerde faaliyet gösteren bazı vergi mükellefleri 1 Ocak 2026’dan itibaren basit usulden çıkarılacak.Kimler gerçek usule geçecek?Düzenleme kapsamında şu işletmeler gerçek usulde vergilendirilecek:Bu kapsamda taksici, minibüsçü, tamirci ve kuyumcular da gerçek usule geçiş yapacak.Basit usul ile gerçek usul farkıBasit usulde vergilendirilen esnaflar yalnızca ticari kazançları üzerinden basit usul vergisi ödüyordu. Gerçek usulde ise mükellefler;Basit usulün avantajlarıBasit usulde vergilendirilen esnaflar gelir vergisinden muaf tutuluyor, KDV ödemiyor, yıllık beyanname vermiyordu. Ayrıca defter tutma ve geçici vergi beyanı yükümlülükleri de bulunmuyordu.Gerçek usulün avantajlarıGerçek usulde vergi ödeyen işletmeler, giderlerini fatura karşılığında vergiden düşebiliyor. Bu sayede vergi yükü azaltılabiliyor. Ayrıca ayrıntılı defter tutma sayesinde işletmenin mali durumu daha net görülebiliyor ve kredi başvurularında avantaj sağlanıyor. Ancak muhasebe işlemleri daha detaylı olduğu için işletmelere ek maliyet getirebiliyor.Uygulama 2026’da başlıyorYeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren basit usulden gerçek usule geçiş süreci başlayacak.

