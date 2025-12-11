Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/bashekim-acikladi-sehzadeler-belediye-baskani-durbayin-durumu-kritik-1101722236.html
Başhekim açıkladı: Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’ın durumu kritik
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.
Başhekim açıkladı: Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’ın durumu kritik

20:09 11.12.2025 (güncellendi: 20:10 11.12.2025)
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Dr. Saka, Başkan Durbay’ın durumunun ciddiyetini koruduğunu ve çoklu organ yetmezliği tablosunun sürdüğünü bildirdi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.
Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka imzasıyla paylaşılan açıklamada, “Şehzadeler belediye başkanı sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Gülşah Durbay kimdir?

Gülşah Durbay, 1988’de Manisa’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nü 2011’de, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2024’te bitirdi. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora çalışmalarına başladı. CHP’de 2014’te İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2015-2020 arasında ise İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü. 31 Mart 2024’te Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Kanser tedavisi görüyor: CHP'li belediye başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı
2 Aralık, 14:20
