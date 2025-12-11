https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/bashekim-acikladi-sehzadeler-belediye-baskani-durbayin-durumu-kritik-1101722236.html
Başhekim açıkladı: Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’ın durumu kritik
Başhekim açıkladı: Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’ın durumu kritik
Sputnik Türkiye
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Dr... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T20:09+0300
2025-12-11T20:09+0300
2025-12-11T20:10+0300
türki̇ye
türkiye
manisa
manisa büyükşehir belediyesi
hastane
özel hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101480352_0:71:772:505_1920x0_80_0_0_1cbed4ea454e78dc11dede776590d85b.jpg
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka imzasıyla paylaşılan açıklamada, “Şehzadeler belediye başkanı sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir” ifadelerine yer verildi.Gülşah Durbay kimdir?Gülşah Durbay, 1988’de Manisa’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nü 2011’de, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2024’te bitirdi. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora çalışmalarına başladı. CHP’de 2014’te İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2015-2020 arasında ise İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü. 31 Mart 2024’te Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/kanser-tedavisi-goruyor-chpli-belediye-baskani-yogun-bakima-alindi-1101480550.html
türki̇ye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101480352_0:0:772:579_1920x0_80_0_0_4d60d2906b2b9ef5893d6018cadd7c79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, manisa, manisa büyükşehir belediyesi, hastane, özel hastane
türkiye, manisa, manisa büyükşehir belediyesi, hastane, özel hastane
Başhekim açıkladı: Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’ın durumu kritik
20:09 11.12.2025 (güncellendi: 20:10 11.12.2025)
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Dr. Saka, Başkan Durbay’ın durumunun ciddiyetini koruduğunu ve çoklu organ yetmezliği tablosunun sürdüğünü bildirdi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.
Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka imzasıyla paylaşılan açıklamada, “Şehzadeler belediye başkanı sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir” ifadelerine yer verildi.
Gülşah Durbay, 1988’de Manisa’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nü 2011’de, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2024’te bitirdi. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora çalışmalarına başladı. CHP’de 2014’te İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2015-2020 arasında ise İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü. 31 Mart 2024’te Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı oldu.