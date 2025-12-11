https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ak-parti-grubunda-aile-ve-cocuk-toplantisi-dogum-izni-suca-suruklenen-cocuklar-ve-internet-1101704331.html

AK Parti Grubu'nda 'Aile ve Çocuk' toplantısı: Doğum izni, suça sürüklenen çocuklar ve internet kısıtlaması gündemde

AK Parti Grubu’nda 'Aile ve Çocuk' toplantısı: Doğum izni, suça sürüklenen çocuklar ve internet kısıtlaması gündemde

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla AK Parti Grubu'nda "Aile ve Çocuk" başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda doğum izni, çocuklara... 11.12.2025

AK Parti Grubu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla “Aile ve Çocuk” gündemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da yer aldı. Görüşmede doğum izni, çocuklara yönelik internet kısıtlamaları ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin başlıklar ele alındı.16 haftalık doğum izninin 20 ya da 24’e çıkarılması gündemde yer aldı. Memur babalara ise 10 günlük izin hakkı tanınıyor. Eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni de 10 güne çıkarılması görüşüldü.Çocuklara internet kısıtlamalarıToplantının bir diğer gündem maddesi, çocuklara yönelik internet kısıtlamaları oldu. Bu kapsamda, 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya hesabı açmama yükümlülüğü getirilmesi üzerinde duruldu. Suça sürüklenen çocuklarGörüşmede ayrıca çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik adımlar ele alındı. Bu çerçevede eğitim ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesine dair düzenlemelerin yapılması bekleniyor. AK Parti kaynakları, çocukların üstün yararını gözeten ve onların sağlıklı gelişimini destekleyecek tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtti.Aile Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan teklifin son aşamaya geldiği, düzenlemenin ocak ayının ortasında Meclis’e sunulmasının beklendiği ifade edildi.

