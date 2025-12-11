Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ak-parti-grubunda-aile-ve-cocuk-toplantisi-dogum-izni-suca-suruklenen-cocuklar-ve-internet-1101704331.html
AK Parti Grubu’nda 'Aile ve Çocuk' toplantısı: Doğum izni, suça sürüklenen çocuklar ve internet kısıtlaması gündemde
AK Parti Grubu’nda 'Aile ve Çocuk' toplantısı: Doğum izni, suça sürüklenen çocuklar ve internet kısıtlaması gündemde
Sputnik Türkiye
Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla AK Parti Grubu'nda “Aile ve Çocuk” başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda doğum izni, çocuklara... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T09:51+0300
2025-12-11T09:51+0300
türki̇ye
ak parti
doğum izni
suça sürüklenen çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098264829_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_26e1787a73546b22c086aaa6c5a0c226.png
AK Parti Grubu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla “Aile ve Çocuk” gündemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da yer aldı. Görüşmede doğum izni, çocuklara yönelik internet kısıtlamaları ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin başlıklar ele alındı.16 haftalık doğum izninin 20 ya da 24’e çıkarılması gündemde yer aldı. Memur babalara ise 10 günlük izin hakkı tanınıyor. Eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni de 10 güne çıkarılması görüşüldü.Çocuklara internet kısıtlamalarıToplantının bir diğer gündem maddesi, çocuklara yönelik internet kısıtlamaları oldu. Bu kapsamda, 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya hesabı açmama yükümlülüğü getirilmesi üzerinde duruldu. Suça sürüklenen çocuklarGörüşmede ayrıca çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik adımlar ele alındı. Bu çerçevede eğitim ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesine dair düzenlemelerin yapılması bekleniyor. AK Parti kaynakları, çocukların üstün yararını gözeten ve onların sağlıklı gelişimini destekleyecek tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtti.Aile Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan teklifin son aşamaya geldiği, düzenlemenin ocak ayının ortasında Meclis’e sunulmasının beklendiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/sgkdan-gozluk-recetesi-icin-yeni-duzenleme-ucretsiz-olacak-1101701401.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098264829_121:0:1486:1024_1920x0_80_0_0_946aaca17d42099fb21f885281a3346a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak parti, doğum izni, suça sürüklenen çocuk
ak parti, doğum izni, suça sürüklenen çocuk

AK Parti Grubu’nda 'Aile ve Çocuk' toplantısı: Doğum izni, suça sürüklenen çocuklar ve internet kısıtlaması gündemde

09:51 11.12.2025
aile
aile - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
Abone ol
Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla AK Parti Grubu'nda “Aile ve Çocuk” başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda doğum izni, çocuklara yönelik internet kısıtlamaları ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler ele alındı. Bu başlıklara ilişkin kanun teklifinin hazırlık süreci değerlendirildi.
AK Parti Grubu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla “Aile ve Çocuk” gündemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da yer aldı. Görüşmede doğum izni, çocuklara yönelik internet kısıtlamaları ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin başlıklar ele alındı.
16 haftalık doğum izninin 20 ya da 24’e çıkarılması gündemde yer aldı. Memur babalara ise 10 günlük izin hakkı tanınıyor. Eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni de 10 güne çıkarılması görüşüldü.

Çocuklara internet kısıtlamaları

Toplantının bir diğer gündem maddesi, çocuklara yönelik internet kısıtlamaları oldu. Bu kapsamda, 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya hesabı açmama yükümlülüğü getirilmesi üzerinde duruldu.

Suça sürüklenen çocuklar

Görüşmede ayrıca çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik adımlar ele alındı. Bu çerçevede eğitim ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesine dair düzenlemelerin yapılması bekleniyor.
AK Parti kaynakları, çocukların üstün yararını gözeten ve onların sağlıklı gelişimini destekleyecek tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtti.
Aile Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan teklifin son aşamaya geldiği, düzenlemenin ocak ayının ortasında Meclis’e sunulmasının beklendiği ifade edildi.
gözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
EKONOMİ
SGK'dan gözlük reçetesi için yeni düzenleme: Ücretsiz olacak
07:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала