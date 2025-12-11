Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi savunma bütçe tasarısını onayladı: Ukrayna yardımı ve Sezar yaptırımları kaldırılmasını içeriyor
ABD Temsilciler Meclisi, yıllık 901 milyar dolarlık askeri harcamayı yetkilendiren devasa bir savunma politikası tasarısını onayladı. Belge çoğunluk oyuyla kabul edildi. Tasarıyı destekleyen 312 milletvekili 'evet', 112 milletvekili 'hayır' oyu verdi. Yasa tasarısı şimdi Senato’nun değerlendirmesine gönderiliyor.Tasarıda Ukrayna’ya yönelik milyonlarca dolarlık yardım da yer alıyor. Daha önce Temsilciler Meclisi, 2026 savunma bütçesi tasarısını kamuoyuna sunmuştu. Söz konusu belgede, Ukrayna’ya gelecek yıl için 400 milyon dolar tahsis edilmesi öngörülüyor. Aynı miktarın 2027 mali yılında da harcanması planlanıyor.Tasarı, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor ve Tayvan'ın güvenlik işbirliğini 1 milyar dolarla finanse ediyor. Ayrıca Pentagon'a Tayvan ile ortak bir insansız hava aracı programı başlatma talimatı veriyor ve ABD'nin Avrupa'daki kuvvetlerinin 45 günden fazla bir süre 76 binin altına düşürülmesini engelliyor.
ABD Temsilciler Meclisi savunma bütçe tasarısını onayladı: Ukrayna yardımı ve Sezar yaptırımları kaldırılmasını içeriyor

02:54 11.12.2025
Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası adı verilen tasarı, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti. Ukrayna'ya milyonlarca dolarlık yardım, Suriye'ye yönelik Sezar yasası'nın kaldırılması gibi kararları öngören tasarı, Trump'ın imzasına sunulmadan önce Senato'nun onayını bekliyor.
ABD Temsilciler Meclisi, yıllık 901 milyar dolarlık askeri harcamayı yetkilendiren devasa bir savunma politikası tasarısını onayladı. Belge çoğunluk oyuyla kabul edildi. Tasarıyı destekleyen 312 milletvekili 'evet', 112 milletvekili 'hayır' oyu verdi. Yasa tasarısı şimdi Senato’nun değerlendirmesine gönderiliyor.
Tasarıda Ukrayna’ya yönelik milyonlarca dolarlık yardım da yer alıyor. Daha önce Temsilciler Meclisi, 2026 savunma bütçesi tasarısını kamuoyuna sunmuştu. Söz konusu belgede, Ukrayna’ya gelecek yıl için 400 milyon dolar tahsis edilmesi öngörülüyor. Aynı miktarın 2027 mali yılında da harcanması planlanıyor.
Tasarı, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor ve Tayvan'ın güvenlik işbirliğini 1 milyar dolarla finanse ediyor. Ayrıca Pentagon'a Tayvan ile ortak bir insansız hava aracı programı başlatma talimatı veriyor ve ABD'nin Avrupa'daki kuvvetlerinin 45 günden fazla bir süre 76 binin altına düşürülmesini engelliyor.
