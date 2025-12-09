https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/blair-gazze-planindaki-baris-kurulundan-cikarildi-hangi-isimler-gundemde-1101662966.html
Blair, Gazze planındaki 'barış kurulu'ndan çıkarıldı, hangi isimler gündemde?
Blair, Gazze planındaki ‘barış kurulu’ndan çıkarıldı, hangi isimler gündemde?
Trump'ın Gazze için tasarladığı 'barış kurulu' kapsamında görev alması beklenen Tony Blair, 'Arap ve Müslüman ülkelerden gelen güçlü itirazlar' nedeniyle listeden çıkarıldı. Kurulda kimler olacak?
Blair, Gazze planındaki ‘barış kurulu’ndan çıkarıldı, hangi isimler gündemde?
Trump’ın Gazze için tasarladığı ‘barış kurulu’ kapsamında görev alması beklenen Tony Blair, ‘Arap ve Müslüman ülkelerden gelen güçlü itirazlar’ nedeniyle listeden çıkarıldı. Kurulda Jared Kushner, Steve Witkoff ve bazı ‘görevdeki dünya liderlerinin’ olabilieceği belirtiliyor.
İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in özellikle 2003 Irak işgalindeki rolü ve bölgedeki politikaları nedeniyle Arap dünyasında derin bir güvensizlikle karşılandığı belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Eylül ayında açıkladığı 20 maddelik Gazze planında Blair’i ‘çok iyi bir adam’ olarak nitelendirmiş ve kurul için adı geçen tek isim olarak öne çıkarmıştı.
Ancak plan ‘Filistin devletine giden takvimin muğlak olması’, ‘Gazze’nin işgal altındaki Batı Şeria’dan ayrı bir hukuk düzeniyle yönetilmesinin önerilmesi’ gibi maddeler nedeniyle hem Filistin tarafında hem de uluslararası arenada ciddi eleştirilere yol açmıştı.
Eleştirmenlerine göre bu yaklaşım, ‘Gazze ve Batı Şeria'nın tek bir siyasi yapı olarak görülmesini zayıflatma riski’ taşıyor.
‘Farklı bir rolde olabilir’
Sürece yakın bir kaynak İngiltere merkezli Financial Times gazetesine Blair’in tamamen dışlanmadığını söyledi:
Hala farklı bir pozisyonda rol alabilir.
Kaynağa göre ABD ve İsrail yönetimlerinin Blair’e olumlu baktığı biliniyor.
Blair’in, kurulun altında yer alacak daha küçük bir ‘yürütme organında’ görev yapması ihtimali konuşuluyor. Bu yürütme kurulunda şu isimlerin yer alabileceği belirtiliyor:
Jared Kushner:
Trump’ın damadı ve eski kıdemli danışmanı
Steve Witkoff:
Trump’ın özel temsilcisi
Bazı Arap ve Batılı ülkelerden üst düzey yetkililer
‘Görevde olan dünya liderleri’
FT’ye konuşan bir başka kaynağa göre ana kurulda yalnızca ‘görevde olan dünya liderleri’ yer alacak. Kaynağa göre Blair bu nedenle dışarıda bırakıldı. Kurulun ne zaman ve nasıl işleyeceği ise hala belirsiz.
Blair-Netanyahu gizli görüşmesi
Öte yandan İsrail medyası, Blair ile Netanyahu arasında yaklaşık bir hafta önce ‘gizli bir toplantı’ yapıldığını bildirdi. Görüşmenin, Gazze’de ‘savaş sonrası düzenlemelere’ ilişkin olduğu belirtiliyor.
Trump-Netanyahu görüşmesi
Trump’ın 29 Aralık’ta Netanyahu ile görüşerek ateşkesin ikinci aşamasını ve uluslararası istikrar gücünün yapısını ele alması bekleniyor. Görüşmenin Washington’da mı yoksa Florida’da mı yapılacağı kesinleşmedi.