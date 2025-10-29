https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/rus-enerjisinden-vazgectiler-italyada-dogalgaz-maliyetlerinde-ani-artis-1100569529.html

Rus enerjisinden vazgeçtiler: İtalya’da doğalgaz maliyetlerinde ani artış

İtalya Başbakanı Giorgio Meloni'nin yönetiminde, ülkenin enerji kaynakları ithalatına yaptığı harcamalar üç yılda üçte bir oranında arttı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Sputnik, İtalya’nın devlet kurumları ile istatistik servislerinin paylaştığı bilgileri analiz ederek Rus enerji kaynaklarından vazgeçme kararının maliyetini hesapladı.Giorgio Meloni, 2022 Ekim ayında göreve geldi ve ülke tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın oldu. Siyasetçinin seçim kampanyasının öncelikleri arasında ülkenin enerji krizini aşmak ve hammadde kaynaklarını çeşitlendirmek yer alıyordu.Ancak Meloni, şimdiye kadar verdiği sözleri yerine getiremedi. Ocak-Ağustos döneminde doğalgaz ve petrol ithalat harcamaları, üç yıl öncesine göre yüzde 31.4 artarak 38 milyar 500 milyon euro’ya ulaştı.Bu artışın başlıca nedeni, ortakların değişmesi oldu. 2021'de İtalya'nın doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 41'i Rusya'dan gelirken bu rakam 2025'te yüzde 2'nin altına düştü. Halihazırda ülke, ihtiyacının büyük bir kısmını ABD, Katar ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen sıvılaştırılmış doğalgaz ile karşılıyor.Rusya’dan gaz ithalatından vazgeçilmesi, tarifelerde büyük bir artışa yol açtı. Örneğin, İtalyan haneleri için elektrik maliyeti 2021 sonunda kilovatsaat başına 23.6 sent iken bu yılın Haziran ayı itibarıyla 32.9 sent oldu. Dolayısıyla elektrik fiyatları kriz öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ediyor.Genel olarak, İtalya'nın dış ticaretinde durgunluk gözlemleniyor. İhracat üç yılda yalnızca yüzde 1.49 artarak 2022'nin üçüncü çeyreğindeki 147.9 milyar euro’dan 2025'in ikinci çeyreğindeki 149 milyar evro’ya ulaştı. Meloni'nin iktidara gelmesinden sonraki ilk iki çeyrekte, çeyrek başına ortalama yüzde 6 gibi istikrarlı yüksek büyüme oranları sergileyen ihracat ardından çeyrek başına yüzde 0,2 düşüşle gerilemeye başladı.İthalat da idealin altında bir performans gösteriyor. Meloni'nin İtalyan hükümetine katılmasından önce, 2022'de yıllık bazda ortalama yüzde 16 büyüyen ithalat, görev süresinin ilk iki çeyreğinde yüzde 3.4 oranında artış kaydetti. Ardından ortalama yüzde 0.4 oranında düşüş sergileyen ithalat ikinci çeyrekte 137.6 milyar euro’ya ulaştı.

