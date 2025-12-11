https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/16-hafta-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-trabzonspor-besiktas-karsilasmasinda-hakem-ali-1101718014.html
16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı: Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ali Şansalan görev alacak
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.Ligde 14 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ali Şansalan görev alacak.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:Yarın:20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır13 Aralık Cumartesi:14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz14 Aralık Pazar:14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu15 Aralık Pazartesi:20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün
