TFF duyurdu: 22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi, hangi isimler var?

09.12.2025

2025-12-09T12:32+0300

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 22 hakemi daha tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Ayrıca bahis soruşturması tamamlanan 27 futbolcu da PFDK'ya sevk edildi, isimleri açıklandı.TFF, sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi süren 47 futbolcudan 27'sinin soruşturmasının tamamlandığını ve bu futbolcuların PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.PFDK'ya sevk edilen futbolcular kim?Abdulcebrail Akbulut,Ahmed Kağan Gürbüz,Arif Rıyanoğlu,Berat Badak,Berke Çelik,Bilal Güven,Buğra Çiçek,Burak Tolunay Sekin,Cengiz Alp Köseer,Emin Kaan Arslan,Emin Yakup Oktay,Emirhan Sefa Öz,Emre Nizam,Gökdeniz Bayrakdar,Hüseyin Emir İkiz,Kaan Mert Vardar,Kerem Yorulmaz,Mehmet Mustafa Çolak,Ömer Faruk Çalışkan,Ramazan Karakurt,Taha Batuhan Yayikcı,Tarık Yusuf Karakaya,Tuğra Aygün,Ulaş Oktay Yıldız,Yasin Başaytaç,Yusuf Sertkaya,Yusuf TursunPFDK'ya sevk edilen hakemler kimler?22 hakem daha bahisten PFDK'ya sevk edildi. Sevk edilen hakemleri 4'ü ise üst klasman hakem:Üst klasman hakemleri: Fevzi Erdem Albaş, Furkan Aksuoğlu.Üst klasman yardımcı hakemleri: Deniz Caner Özaral, Mustafa Güçer.Klasman hakemleri: Bedirhan Yiğitbaş, Cihan Ölmez, Furkan Arıoğul, Hakan Ergin, Halil İbrahim Balsatan, Kemal Dizdar, Tolga Akbaba, Tolga Tuna.Klasman yardımcı hakemleri: Ahmet Karaatay, Barış Sun, Berkay Salman, Faik Sancaktutan, Fatih Gemici, Mehmet Özgür İşbilen, Osman Oğurlu, Ömer Faruk Sağır, Yasin Mert Karahan ve Yiğit Çam.PFDK'nin verdiği cezaya itiraz etmeyen 82 hakem ile itirazları reddedilerek cezaları kesinleşen 67 hakemin kariyeri sona ermişti.22 hakem daha bahisten disipline sevk edildiTFF'nin açıklaması şu şekilde:Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 28.10.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 152 hakem haricinde Federasyonumuza yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.1- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KARAATAY’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- Klasman Yardımcı Hakemi BARIŞ SUN’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- Klasman Hakemi BEDİRHAN YİĞİTBAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- Klasman Yardımcı Hakemi BERKAY SALMAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- Klasman Hakemi CİHAN ÖLMEZ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi DENİZ CANER ÖZARAL’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- Klasman Yardımcı Hakemi FAİK SANCAKTUTAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.8- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH GEMİCİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.9- Üst Klasman Hakemi FEVZİ ERDEM ALBAŞ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.10- Klasman Hakemi FURKAN ARIOĞUL’un futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.11- Üst Klasman Hakemi FURKAN AKSUOĞLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.12- Klasman Hakemi HAKAN ERGİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.13- Klasman Hakemi HALİL İBRAHİM BALSATAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.14- Klasman Hakemi KEMAL DİZDAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.15- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ÖZGÜR İŞBİLEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.16- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA GÜÇER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.17- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN OĞURLU’nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.18- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK SAĞIR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.19- Klasman Hakemi TOLGA AKBABA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.20- Klasman Hakemi TOLGA TUNA’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.21- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN MERT KARAHAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.22- Klasman Yardımcı Hakemi YİĞİT ÇAM’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

