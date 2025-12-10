Türkiye
Zirai don ve kuraklık en çok kuruyemişi vurdu: Fiyatlar iki katını çıktı
Zirai don ve kuraklık en çok kuruyemişi vurdu: Fiyatlar iki katını çıktı
Zirai don ve kuraklık nedeniyle kuruyemiş fiyatları tavan yaptı. Geçen sene 900 lira olan kuru kayısı bin 800 liraya, Antep fıstığının kilosu ise 2 bin lirayı buldu.
Yılbaşına sayılı günler kala kuruyemiş fiyatlarındaki artış kara kara düşündürüyor. Uzmanlar zirai don ve kuraklık nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtirken, geçen yıl 900 liraya satılan kuru kayısı bin 800 liraya yine geçen sene 900 liraya satılan kuru incir bin 500 liradan satılıyor. Antep fıstığı 2 bin liradan, ceviz bin 200 liradan, fındık ise 2 bin 300 liradan satılıyor.

Fiyatlar el yakıyor

NTV'nin haberine göre kuruyemiş fiyatları ürün kalitesi ve satıldığı semte göre de değişiyor ama yine de el yakıyor. Kuruyemişçiler, kayısının üretim yeri Malatya'da bu sene rekoltede büyük düşüş yaşandığına işaret ederek, geçen sene 900 liraya sattıkları ürünün bu yılki fiyatının bin 800 lira olduğunu söyledi.
İç Antep fıstığının fiyatı 3 bin 600 lirayı gördü. Antep fıstığının fiyatı 2 bin, Siirt fıstığının fiyatı ise bin 800 lira civarlarında.
Fındığın fiyatı ise kalitesine göre değişiyor. Fındık fiyatı bin 800 liradan başlıyor, 2 bin 300 liraya kadar yükseliyor.
Geçen sene 900 lira olan incir, bu yıl bin 500 liradan satılıyor.
Cevizin kilogram fiyatı ise bin 200 liradan başlıyor.
Geçen yıl 800 liradan satılan badem ise bu yıl bin 400 ila bin 600 lira arasında satılıyor.
