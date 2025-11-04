Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Belevi Gölü'nde kuraklık alarmı: Tatlı su kaynağı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Belevi Gölü’nde kuraklık alarmı: Tatlı su kaynağı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Belevi Gölü, son aylarda artan kuraklık nedeniyle ciddi bir su kaybı yaşıyor. Küçük Menderes Deltası'nın en büyük tatlı su... 04.11.2025
Belevi Gölü’nde kuraklık alarmı: Tatlı su kaynağı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

15:35 04.11.2025
İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Belevi Gölü, son aylarda artan kuraklık nedeniyle ciddi bir su kaybı yaşıyor. Küçük Menderes Deltası’nın en büyük tatlı su gölü olan Belevi, neredeyse yarı yarıya çekilmiş durumda.
İzmir’in Selçuk ilçesindeki Belevi Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor.

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Belevi Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor.

Küçük Menderes Deltası’nın en büyük tatlı su gölü olan Belevi Gölü’nde su seviyesi büyük ölçüde düşerken, çok sayıda balık telef oldu.

Küçük Menderes Deltası’nın en büyük tatlı su gölü olan Belevi Gölü’nde su seviyesi büyük ölçüde düşerken, çok sayıda balık telef oldu.

Yaşanan su kaybı nedeniyle göldeki yaşam büyük ölçüde azaldı.

Yaşanan su kaybı nedeniyle göldeki yaşam büyük ölçüde azaldı.

Göl çevresindeki geniş sazlık alanlar, geçmişte çok sayıda kuş ve balık için üreme ve barınma alanı oluştururken, bugün yalnızca az sayıda kuşun görülebildiği bir alana dönüştü.

Göl çevresindeki geniş sazlık alanlar, geçmişte çok sayıda kuş ve balık için üreme ve barınma alanı oluştururken, bugün yalnızca az sayıda kuşun görülebildiği bir alana dönüştü.

Ekim 2022'de çekilen fotoğraflarda Belevi Gölü'nün mahalledeki balıkçı ailelere ekmek kapısı olmaya devam ettiği görülüyor.

*Fotoğraf, Ekim 2022'de çekilmiştir.

Ekim 2022'de çekilen fotoğraflarda Belevi Gölü'nün mahalledeki balıkçı ailelere ekmek kapısı olmaya devam ettiği görülüyor.

*Fotoğraf, Ekim 2022'de çekilmiştir.

Küçük Menderes Havzası'nda yer alan, büyük kısmı sazlıklarla kaplı olan ve bu sayede canlılar için barınma ve üreme alanı oluşturan göl bir zamanlar, sazan, İzmir kefesi ve tatlı su kefali gibi 12 çeşit balık türünü barındırıyordu.

*Fotoğraf, Ekim 2022'de çekilmiştir.

Küçük Menderes Havzası'nda yer alan, büyük kısmı sazlıklarla kaplı olan ve bu sayede canlılar için barınma ve üreme alanı oluşturan göl bir zamanlar, sazan, İzmir kefesi ve tatlı su kefali gibi 12 çeşit balık türünü barındırıyordu.

*Fotoğraf, Ekim 2022'de çekilmiştir.

