Belevi Gölü’nde kuraklık alarmı: Tatlı su kaynağı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Belevi Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor.
Küçük Menderes Deltası’nın en büyük tatlı su gölü olan Belevi Gölü’nde su seviyesi büyük ölçüde düşerken, çok sayıda balık telef oldu.
Yaşanan su kaybı nedeniyle göldeki yaşam büyük ölçüde azaldı.
Göl çevresindeki geniş sazlık alanlar, geçmişte çok sayıda kuş ve balık için üreme ve barınma alanı oluştururken, bugün yalnızca az sayıda kuşun görülebildiği bir alana dönüştü.
Ekim 2022'de çekilen fotoğraflarda Belevi Gölü'nün mahalledeki balıkçı ailelere ekmek kapısı olmaya devam ettiği görülüyor.
Küçük Menderes Havzası'nda yer alan, büyük kısmı sazlıklarla kaplı olan ve bu sayede canlılar için barınma ve üreme alanı oluşturan göl bir zamanlar, sazan, İzmir kefesi ve tatlı su kefali gibi 12 çeşit balık türünü barındırıyordu.
