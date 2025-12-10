https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/zelenskiy-ukraynanin-kirimi-geri-almaya-gucu-yok-1101671804.html
Zelenskiy: Ukrayna’nın Kırım’ı geri almaya gücü yok
Vladimir Zelenskiy, Kırım’ı geri almak için gerekli güç ve uluslararası desteğe sahip olmadıklarını açıkladı. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T00:57+0300
2025-12-10T00:57+0300
2025-12-10T00:57+0300
Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, ülkesinin şu an için Kırım’ı yeniden Ukrayna topraklarına katacak askeri ve siyasi güce sahip olmadığını söyledi.Zelenskiy, “Dürüstçe söylemek gerekirse; evet, bugün bunun için gücümüz yok. Bunun için yeterli desteğe de sahip değiliz” diyerek, mevcut koşulların Kırım’ın geri alınmasına imkan vermediğini belirtti.Zelenskiy, seçimlerin yapılabilmesi için seçim yasasında değişiklik yapmaya hazır olduğunu ve Ukrayna’nın bu durumda 60–90 gün içinde seçimlere hazır hale gelebileceğini ifade etti.Ayrıca ABD’nin ve bazı diğer ülkelerin şu aşamada Ukrayna’yı NATO üyesi olarak görmediğini bildiğini dile getiren Zelenskiy, çarşamba günü ABD’ye yeni bir barış planı önerisi sunmayı planladığını kaydetti.Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da artık başkanlık seçimlerinin yapılması gerektiğini ve Ukrayna halkının bu hakkı kullanabilmesi gerektiğini ifade etmişti.
SON HABERLER
