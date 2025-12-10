Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/unlu-oyuncu-coskun-gogen-hastaneye-kaldirildi-1101683898.html
Ünlü oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan ünlü oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T13:53+0300
2025-12-10T13:55+0300
yaşam
coşkun göğen
kalp hastalıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103539/12/1035391274_5:0:1500:841_1920x0_80_0_0_ecad65da9d9b4a48d5df64c0b03999f9.jpg
Türk sinemasında canlandırdığı 'Tecavüzcü Coşkun' karakteriyle tanınan 80 yaşındaki ünlü oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı. Kalp damar rahatsızlığı nedeniyle tedavisi süren Göğen, hayranlarına 'iyiyim' mesajı gönderdi. Eşini ve kızını kaybetmiştiKısa süre içerisinde hem kızını hem de eşini kaybeden Coşkun Göğen, zor günler yaşadığını anlattı. Üç gündür hastanede tedavisinin sürdüğünü dile getiren Göğen, "Çok olumlu gidiyor. Dediklerine göre kalp ameliyatı olmama gerek yok. 'Ama biz önlemlerimizi alıp, aorta önem verip, birtakım tedavilerle onu halledeceğiz. Ondan sonrası kolay' denildi. Gayet iyi bir bakımdayım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/coskun-gogenin-buyuk-acisi-kizindan-sonra-esini-de-kaybetti-1092432833.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103539/12/1035391274_206:0:1327:841_1920x0_80_0_0_b8bdaf35c506b86bd09244a7ce31c5a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
coşkun göğen, kalp hastalıkları
coşkun göğen, kalp hastalıkları

Ünlü oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

13:53 10.12.2025 (güncellendi: 13:55 10.12.2025)
© AACoşkun Göğen
Coşkun Göğen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© AA
Abone ol
Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan ünlü oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı.
Türk sinemasında canlandırdığı 'Tecavüzcü Coşkun' karakteriyle tanınan 80 yaşındaki ünlü oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı. Kalp damar rahatsızlığı nedeniyle tedavisi süren Göğen, hayranlarına 'iyiyim' mesajı gönderdi.

Eşini ve kızını kaybetmişti

Kısa süre içerisinde hem kızını hem de eşini kaybeden Coşkun Göğen, zor günler yaşadığını anlattı. Üç gündür hastanede tedavisinin sürdüğünü dile getiren Göğen, "Çok olumlu gidiyor. Dediklerine göre kalp ameliyatı olmama gerek yok. 'Ama biz önlemlerimizi alıp, aorta önem verip, birtakım tedavilerle onu halledeceğiz. Ondan sonrası kolay' denildi. Gayet iyi bir bakımdayım" dedi.
Coşkun Göğen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
YAŞAM
Oyuncu Coşkun Göğen'in büyük acısı: Kızından sonra eşini de kaybetti
7 Ocak, 17:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала