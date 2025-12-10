https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/unlu-oyuncu-coskun-gogen-hastaneye-kaldirildi-1101683898.html

Ünlü oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan ünlü oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı. 10.12.2025

yaşam

coşkun göğen

kalp hastalıkları

Türk sinemasında canlandırdığı 'Tecavüzcü Coşkun' karakteriyle tanınan 80 yaşındaki ünlü oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı. Kalp damar rahatsızlığı nedeniyle tedavisi süren Göğen, hayranlarına 'iyiyim' mesajı gönderdi. Eşini ve kızını kaybetmiştiKısa süre içerisinde hem kızını hem de eşini kaybeden Coşkun Göğen, zor günler yaşadığını anlattı. Üç gündür hastanede tedavisinin sürdüğünü dile getiren Göğen, "Çok olumlu gidiyor. Dediklerine göre kalp ameliyatı olmama gerek yok. 'Ama biz önlemlerimizi alıp, aorta önem verip, birtakım tedavilerle onu halledeceğiz. Ondan sonrası kolay' denildi. Gayet iyi bir bakımdayım" dedi.

