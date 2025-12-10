https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/unlu-oyuncu-coskun-gogen-hastaneye-kaldirildi-1101683898.html
Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan ünlü oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı.
13:53 10.12.2025 (güncellendi: 13:55 10.12.2025)
Türk sinemasında canlandırdığı 'Tecavüzcü Coşkun' karakteriyle tanınan 80 yaşındaki ünlü oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı. Kalp damar rahatsızlığı nedeniyle tedavisi süren Göğen, hayranlarına 'iyiyim' mesajı gönderdi.
Eşini ve kızını kaybetmişti
Kısa süre içerisinde hem kızını hem de eşini kaybeden Coşkun Göğen, zor günler yaşadığını anlattı. Üç gündür hastanede tedavisinin sürdüğünü dile getiren Göğen, "Çok olumlu gidiyor. Dediklerine göre kalp ameliyatı olmama gerek yok. 'Ama biz önlemlerimizi alıp, aorta önem verip, birtakım tedavilerle onu halledeceğiz. Ondan sonrası kolay' denildi. Gayet iyi bir bakımdayım" dedi.