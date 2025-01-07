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Oyuncu Coşkun Göğen'in büyük acısı: Kızından sonra eşini de kaybetti
Oyuncu Coşkun Göğen'in büyük acısı: Kızından sonra eşini de kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan Coşkun Göğen kızından sonra eşini de kanserden kaybetti. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T17:27+0300
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Yeşilçam'ın kötü karakterleri arasına giren ve 'tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan oyuncu Coşkun Göğen eşi Anjelika Göğen'i kaybetti. 36 yaşındakı kızı Dünya Göğen'i 2018 yılında kanserden kaybeden, evlat acısının ardından eşinin acısını da yaşayan Coşkun Göğen, "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum" diye duygularını anlattı. Ben de uzun yaşayamamÜnlü oyuncu Coşkun Göğen, 2018 yılında kızı Dünya Göğen'i kanser nedeniyle kaybetmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici olarak çalışan kızının acısını yaşayan ünlü isim şimdi de kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen'i kaybetti.Eşinin de kanser tedavisi için gittiği Rusya'da yaşamını yitirdiğini ve ailesinin isteği üzerine Rusya'da toprağa verildiğini söyleyen Coşkun Göğen duygularını şöyle anlattı: Coşkun Göğen, 2006'da Rus Anjelika Cherkashina ile evlenmişti. Anjelika 2010'da Türk vatandaşlığına geçmişti.Coşkun Göğen kimdir?14 Haziran 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Göğen, 17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam'a girdi. Türk filmlerinde canlandırdığı 'tecavüzcü Coşkun' rolüyle tanınan Göğen yüzlerce filmde rol aldı. Antalya'da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı, bir çok ödülün de sahibi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ankarali-turgutun-cocuklari-birbirine-girdi-mezar-tasi-kriz-yaratti-1092392456.html
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Oyuncu Coşkun Göğen'in büyük acısı: Kızından sonra eşini de kaybetti

17:27 07.01.2025 (güncellendi: 17:33 07.01.2025)
© AACoşkun Göğen
Coşkun Göğen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
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Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan Coşkun Göğen kızından sonra eşini de kanserden kaybetti.
Yeşilçam'ın kötü karakterleri arasına giren ve 'tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan oyuncu Coşkun Göğen eşi Anjelika Göğen'i kaybetti. 36 yaşındakı kızı Dünya Göğen'i 2018 yılında kanserden kaybeden, evlat acısının ardından eşinin acısını da yaşayan Coşkun Göğen, "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum" diye duygularını anlattı.

Ben de uzun yaşayamam

Ünlü oyuncu Coşkun Göğen, 2018 yılında kızı Dünya Göğen'i kanser nedeniyle kaybetmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici olarak çalışan kızının acısını yaşayan ünlü isim şimdi de kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen'i kaybetti.
Eşinin de kanser tedavisi için gittiği Rusya'da yaşamını yitirdiğini ve ailesinin isteği üzerine Rusya'da toprağa verildiğini söyleyen Coşkun Göğen duygularını şöyle anlattı:
"Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim. Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde 'senin de sıran geldi artık ey Coşkun' diyor."
Coşkun Göğen, 2006'da Rus Anjelika Cherkashina ile evlenmişti. Anjelika 2010'da Türk vatandaşlığına geçmişti.

Coşkun Göğen kimdir?

14 Haziran 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Göğen, 17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam'a girdi. Türk filmlerinde canlandırdığı 'tecavüzcü Coşkun' rolüyle tanınan Göğen yüzlerce filmde rol aldı. Antalya'da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı, bir çok ödülün de sahibi.
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