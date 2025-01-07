https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/coskun-gogenin-buyuk-acisi-kizindan-sonra-esini-de-kaybetti-1092432833.html

Oyuncu Coşkun Göğen'in büyük acısı: Kızından sonra eşini de kaybetti

Oyuncu Coşkun Göğen'in büyük acısı: Kızından sonra eşini de kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan Coşkun Göğen kızından sonra eşini de kanserden kaybetti. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T17:27+0300

2025-01-07T17:27+0300

2025-01-07T17:33+0300

yaşam

coşkun göğen

yeşilçam

dünya göğen

anjelika göğen

kanser

kanser tedavisi

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Yeşilçam'ın kötü karakterleri arasına giren ve 'tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan oyuncu Coşkun Göğen eşi Anjelika Göğen'i kaybetti. 36 yaşındakı kızı Dünya Göğen'i 2018 yılında kanserden kaybeden, evlat acısının ardından eşinin acısını da yaşayan Coşkun Göğen, "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum" diye duygularını anlattı. Ben de uzun yaşayamamÜnlü oyuncu Coşkun Göğen, 2018 yılında kızı Dünya Göğen'i kanser nedeniyle kaybetmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici olarak çalışan kızının acısını yaşayan ünlü isim şimdi de kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen'i kaybetti.Eşinin de kanser tedavisi için gittiği Rusya'da yaşamını yitirdiğini ve ailesinin isteği üzerine Rusya'da toprağa verildiğini söyleyen Coşkun Göğen duygularını şöyle anlattı: Coşkun Göğen, 2006'da Rus Anjelika Cherkashina ile evlenmişti. Anjelika 2010'da Türk vatandaşlığına geçmişti.Coşkun Göğen kimdir?14 Haziran 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Göğen, 17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam'a girdi. Türk filmlerinde canlandırdığı 'tecavüzcü Coşkun' rolüyle tanınan Göğen yüzlerce filmde rol aldı. Antalya'da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı, bir çok ödülün de sahibi.

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