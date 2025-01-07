https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/coskun-gogenin-buyuk-acisi-kizindan-sonra-esini-de-kaybetti-1092432833.html
Oyuncu Coşkun Göğen'in büyük acısı: Kızından sonra eşini de kaybetti
Oyuncu Coşkun Göğen'in büyük acısı: Kızından sonra eşini de kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan Coşkun Göğen kızından sonra eşini de kanserden kaybetti. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T17:27+0300
2025-01-07T17:27+0300
2025-01-07T17:33+0300
yaşam
coşkun göğen
yeşilçam
dünya göğen
anjelika göğen
kanser
kanser tedavisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103539/12/1035391274_5:0:1500:841_1920x0_80_0_0_ecad65da9d9b4a48d5df64c0b03999f9.jpg
Yeşilçam'ın kötü karakterleri arasına giren ve 'tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan oyuncu Coşkun Göğen eşi Anjelika Göğen'i kaybetti. 36 yaşındakı kızı Dünya Göğen'i 2018 yılında kanserden kaybeden, evlat acısının ardından eşinin acısını da yaşayan Coşkun Göğen, "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum" diye duygularını anlattı. Ben de uzun yaşayamamÜnlü oyuncu Coşkun Göğen, 2018 yılında kızı Dünya Göğen'i kanser nedeniyle kaybetmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici olarak çalışan kızının acısını yaşayan ünlü isim şimdi de kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen'i kaybetti.Eşinin de kanser tedavisi için gittiği Rusya'da yaşamını yitirdiğini ve ailesinin isteği üzerine Rusya'da toprağa verildiğini söyleyen Coşkun Göğen duygularını şöyle anlattı: Coşkun Göğen, 2006'da Rus Anjelika Cherkashina ile evlenmişti. Anjelika 2010'da Türk vatandaşlığına geçmişti.Coşkun Göğen kimdir?14 Haziran 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Göğen, 17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam'a girdi. Türk filmlerinde canlandırdığı 'tecavüzcü Coşkun' rolüyle tanınan Göğen yüzlerce filmde rol aldı. Antalya'da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı, bir çok ödülün de sahibi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ankarali-turgutun-cocuklari-birbirine-girdi-mezar-tasi-kriz-yaratti-1092392456.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103539/12/1035391274_206:0:1327:841_1920x0_80_0_0_b8bdaf35c506b86bd09244a7ce31c5a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
coşkun göğen nereli, coşkun göğen kimdir, coşkun göğen eşi, coşkun göğen yaşıyor mu, coşkun göğen ailesi, coşkun göğenin eşi kim, coşkun göğen karısı,
coşkun göğen nereli, coşkun göğen kimdir, coşkun göğen eşi, coşkun göğen yaşıyor mu, coşkun göğen ailesi, coşkun göğenin eşi kim, coşkun göğen karısı,
Oyuncu Coşkun Göğen'in büyük acısı: Kızından sonra eşini de kaybetti
17:27 07.01.2025 (güncellendi: 17:33 07.01.2025)
Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan Coşkun Göğen kızından sonra eşini de kanserden kaybetti.
Yeşilçam'ın kötü karakterleri arasına giren ve 'tecavüzcü Coşkun' olarak tanınan oyuncu Coşkun Göğen eşi Anjelika Göğen'i kaybetti. 36 yaşındakı kızı Dünya Göğen'i 2018 yılında kanserden kaybeden, evlat acısının ardından eşinin acısını da yaşayan Coşkun Göğen, "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum" diye duygularını anlattı.
Ünlü oyuncu Coşkun Göğen, 2018 yılında kızı Dünya Göğen'i kanser nedeniyle kaybetmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici olarak çalışan kızının acısını yaşayan ünlü isim şimdi de kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen'i kaybetti.
Eşinin de kanser tedavisi için gittiği Rusya'da yaşamını yitirdiğini ve ailesinin isteği üzerine Rusya'da toprağa verildiğini söyleyen Coşkun Göğen duygularını şöyle anlattı:
"Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim. Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde 'senin de sıran geldi artık ey Coşkun' diyor."
Coşkun Göğen, 2006'da Rus Anjelika Cherkashina ile evlenmişti. Anjelika 2010'da Türk vatandaşlığına geçmişti.
14 Haziran 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Göğen, 17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam'a girdi. Türk filmlerinde canlandırdığı 'tecavüzcü Coşkun' rolüyle tanınan Göğen yüzlerce filmde rol aldı. Antalya'da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı, bir çok ödülün de sahibi.