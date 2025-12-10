https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/ukraynada-silah-sanayisi-isletmesi-vuruldu-bin-250-dusman-etkisiz-hale-getirildi-1101679507.html

Ukrayna’da silah sanayisi işletmesi vuruldu: Bin 250 düşman etkisiz hale getirildi

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1250 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 10.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dimitrov yerleşim merkezlerinde çembere alınan Ukraynalı silahlı oluşumları yok etme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca aynı bölgede Svetloye ve Grişino yerleşimlerinin düşman güçlerden temizleme çalışmaları da sürüyor.Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1250 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 11 zırhlı savaş aracını imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın bir silah sanayisi işletmesi ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji sanayisi tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 146 nokta vuruldu.Ukrayna ordusuna ait 102 İHA Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.

2025

