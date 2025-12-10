Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/ukraynada-silah-sanayisi-isletmesi-vuruldu-bin-250-dusman-etkisiz-hale-getirildi-1101679507.html
Ukrayna’da silah sanayisi işletmesi vuruldu: Bin 250 düşman etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da silah sanayisi işletmesi vuruldu: Bin 250 düşman etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1250 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T12:39+0300
2025-12-10T12:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099336569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_012478dc93c972e8dad1b358cdb32c1c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dimitrov yerleşim merkezlerinde çembere alınan Ukraynalı silahlı oluşumları yok etme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca aynı bölgede Svetloye ve Grişino yerleşimlerinin düşman güçlerden temizleme çalışmaları da sürüyor.Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1250 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 11 zırhlı savaş aracını imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın bir silah sanayisi işletmesi ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji sanayisi tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 146 nokta vuruldu.Ukrayna ordusuna ait 102 İHA Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/lavrov-ukraynaya-yabanci-askeri-birliklerin-konuslandirilmasina-ve-varliklarimiza-el-konulmasina-1101676873.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099336569_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0ad93944f4324968cbf2f4e3e68ed9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Ukrayna’da silah sanayisi işletmesi vuruldu: Bin 250 düşman etkisiz hale getirildi

12:39 10.12.2025
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1250 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dimitrov yerleşim merkezlerinde çembere alınan Ukraynalı silahlı oluşumları yok etme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca aynı bölgede Svetloye ve Grişino yerleşimlerinin düşman güçlerden temizleme çalışmaları da sürüyor.
Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1250 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 11 zırhlı savaş aracını imha etti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın bir silah sanayisi işletmesi ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji sanayisi tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 146 nokta vuruldu.
Ukrayna ordusuna ait 102 İHA Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Ukrayna'ya yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasına ve varlıklarımıza el konulmasına karşılık vereceğiz
10:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала