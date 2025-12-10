https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/ukraynada-silah-sanayisi-isletmesi-vuruldu-bin-250-dusman-etkisiz-hale-getirildi-1101679507.html
Ukrayna’da silah sanayisi işletmesi vuruldu: Bin 250 düşman etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da silah sanayisi işletmesi vuruldu: Bin 250 düşman etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1250 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T12:39+0300
2025-12-10T12:39+0300
2025-12-10T12:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099336569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_012478dc93c972e8dad1b358cdb32c1c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dimitrov yerleşim merkezlerinde çembere alınan Ukraynalı silahlı oluşumları yok etme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca aynı bölgede Svetloye ve Grişino yerleşimlerinin düşman güçlerden temizleme çalışmaları da sürüyor.Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1250 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 11 zırhlı savaş aracını imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın bir silah sanayisi işletmesi ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji sanayisi tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 146 nokta vuruldu.Ukrayna ordusuna ait 102 İHA Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/lavrov-ukraynaya-yabanci-askeri-birliklerin-konuslandirilmasina-ve-varliklarimiza-el-konulmasina-1101676873.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099336569_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0ad93944f4324968cbf2f4e3e68ed9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’da silah sanayisi işletmesi vuruldu: Bin 250 düşman etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1250 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dimitrov yerleşim merkezlerinde çembere alınan Ukraynalı silahlı oluşumları yok etme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca aynı bölgede Svetloye ve Grişino yerleşimlerinin düşman güçlerden temizleme çalışmaları da sürüyor.
Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1250 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 11 zırhlı savaş aracını imha etti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın bir silah sanayisi işletmesi ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji sanayisi tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 146 nokta vuruldu.
Ukrayna ordusuna ait 102 İHA Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.