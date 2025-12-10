https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/ucmdeki-siyasallasma-ve-adaletsizlik-uluslararasi-sistemin-icinde-bulundugu-krizi-teyit-ediyor-1101695278.html

‘UCM’deki siyasallaşma ve adaletsizlik, uluslararası sistemin içinde bulunduğu krizi teyit ediyor’

'UCM'deki siyasallaşma ve adaletsizlik, uluslararası sistemin içinde bulunduğu krizi teyit ediyor'

Beyrutlu siyaset bilimci, uluslararası hukukçu Prof. Ali Fadlallah, Sputnik'e demecinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili değerlendirmede bulundu.Fadlallah, “UCM Başsavcısı Karim Khan daha önce alenen (bazı Batılı liderlerin) kendisine bu kurumun sadece Afrika ve Rusya için kurulduğunu açıkça söylediklerini açıklamıştı, dolayısıyla bu sözler doğruysa dışarıdan kontrol edilen bir mahkemeyle karşı karşıyayız demektir” diye konuştu.Prof. Fadlallah’a göre, ‘bunun kanıtı, dünyanın taraflı bir kurumla karşı karşıya olmasıdır, asıl soru ise ‘bu kurumun Avrupalı ​​veya Amerikalı liderlerden ya da müttefiklerinden herhangi birini yargılayıp yargılamadığı’ şeklinde olacak.“UCM'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı yargılama kararı aldığında Washington'ın tutumunu hatırlayınız” diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

