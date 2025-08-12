'Bir zamanların iyi niyetlisi UCM, artık küçük uluslara karşı bir araç haline geldi'

ABD Uluslararası Afrika Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Macharia Munene, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yaşanan 'dönüşümü' eleştirdi.



Sputnik'e demeç veren Munene, Ruanda'daki gibi soykırımları önleyememenin verdiği suçluluk duygusuyla hareket eden UCM'nin Koruma Sorumluluğu'nu uygulamasının haksız, siyasi amaçlı olarak algılandığını ve güçlü uluslar tarafından çifte standarda konu edilebileceğini belirtti.



Bu durumun UCM'nin zayıf noktası olduğunu söyleyen Munene, "Söz konusu zayıf nokta, çeşitli suçların failleri olduğu düşünülen kişilerin serbest bırakılmasına izin verilmesidir. Bazı durumlarda, suçların failleri, yaşananlardan fayda sağladıkları düşünülen kişiler oluyor. Durum böyle olduğunda, hayal kırıklığı düşük seviyede değil, yüksek seviyede oluyor" dedi.



Diğer güçler tarafından kolayca etki altına alınamayan BRICS'in mevcut yargı sistemine duyulan güvensizlikten kaynaklanan zorluklara rağmen gerçek bir mahkeme kurma potansiyeline sahip olduğunu düşünen Munene, bloğun güçlü kararlılığıyla bu hedefin ulaşılabilir olduğunu da vurguladı.