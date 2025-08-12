Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/bir-zamanlar-iyi-niyetlisi-ucm-artik-kucuk-uluslara-karsi-bir-arac-haline-geldi-1098529348.html
'Bir zamanların iyi niyetlisi UCM, artık küçük uluslara karşı bir araç haline geldi'
'Bir zamanların iyi niyetlisi UCM, artık küçük uluslara karşı bir araç haline geldi'
Sputnik Türkiye
UCM'nin tamamen Batılı ülkelerin yörüngesine girmesine yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T10:26+0300
2025-08-12T10:30+0300
dünya
haberler
ruanda
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
brics
soykırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102384/94/1023849403_0:282:1839:1316_1920x0_80_0_0_7faaf005b75f15e5381395f8ef822d35.jpg
ABD Uluslararası Afrika Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Macharia Munene, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yaşanan 'dönüşümü' eleştirdi.Sputnik'e demeç veren Munene, Ruanda'daki gibi soykırımları önleyememenin verdiği suçluluk duygusuyla hareket eden UCM'nin Koruma Sorumluluğu'nu uygulamasının haksız, siyasi amaçlı olarak algılandığını ve güçlü uluslar tarafından çifte standarda konu edilebileceğini belirtti. Bu durumun UCM'nin zayıf noktası olduğunu söyleyen Munene, "Söz konusu zayıf nokta, çeşitli suçların failleri olduğu düşünülen kişilerin serbest bırakılmasına izin verilmesidir. Bazı durumlarda, suçların failleri, yaşananlardan fayda sağladıkları düşünülen kişiler oluyor. Durum böyle olduğunda, hayal kırıklığı düşük seviyede değil, yüksek seviyede oluyor" dedi.Diğer güçler tarafından kolayca etki altına alınamayan BRICS'in mevcut yargı sistemine duyulan güvensizlikten kaynaklanan zorluklara rağmen gerçek bir mahkeme kurma potansiyeline sahip olduğunu düşünen Munene, bloğun güçlü kararlılığıyla bu hedefin ulaşılabilir olduğunu da vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/avustralya-basbakani-netanyahuya-sert-cikis-gazzedeki-savasin-sonuclari-konusunda-inkar-icinde-1098526521.html
ruanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102384/94/1023849403_0:0:1755:1316_1920x0_80_0_0_d9932874642db3a113829513557e28f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, ruanda, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), brics, soykırım
haberler, ruanda, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), brics, soykırım

'Bir zamanların iyi niyetlisi UCM, artık küçük uluslara karşı bir araç haline geldi'

10:26 12.08.2025 (güncellendi: 10:30 12.08.2025)
© Wikipedia / Vincent van ZeijstUluslararası Ceza Mahkemesi - UCM
Uluslararası Ceza Mahkemesi - UCM - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© Wikipedia / Vincent van Zeijst
Abone ol
UCM'nin tamamen Batılı ülkelerin yörüngesine girmesine yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.
ABD Uluslararası Afrika Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Macharia Munene, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yaşanan 'dönüşümü' eleştirdi.

Sputnik'e demeç veren Munene, Ruanda'daki gibi soykırımları önleyememenin verdiği suçluluk duygusuyla hareket eden UCM'nin Koruma Sorumluluğu'nu uygulamasının haksız, siyasi amaçlı olarak algılandığını ve güçlü uluslar tarafından çifte standarda konu edilebileceğini belirtti.

Bu durumun UCM'nin zayıf noktası olduğunu söyleyen Munene, "Söz konusu zayıf nokta, çeşitli suçların failleri olduğu düşünülen kişilerin serbest bırakılmasına izin verilmesidir. Bazı durumlarda, suçların failleri, yaşananlardan fayda sağladıkları düşünülen kişiler oluyor. Durum böyle olduğunda, hayal kırıklığı düşük seviyede değil, yüksek seviyede oluyor" dedi.

Diğer güçler tarafından kolayca etki altına alınamayan BRICS'in mevcut yargı sistemine duyulan güvensizlikten kaynaklanan zorluklara rağmen gerçek bir mahkeme kurma potansiyeline sahip olduğunu düşünen Munene, bloğun güçlü kararlılığıyla bu hedefin ulaşılabilir olduğunu da vurguladı.
Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
DÜNYA
Avustralya Başbakanı Netanyahu'ya sert çıkış: 'Gazze'deki savaşın sonuçları konusunda inkar içinde'
09:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала