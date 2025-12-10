https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/toki-37-ilde-252-arsayi-satisa-cikariyor-48-aya-kadar-vade-imkani-1101678527.html
TOKİ, 37 ilde 252 arsayı satışa çıkarıyor: 48 aya kadar vade imkanı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir arsa satışı gerçekleştiriyor. Aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 37 ildeki 252 taşınmaz, 25 Aralık tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre satışa çıkacak arsalar Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde bulunuyor.Ayrıca Antalya’nın Aksu ilçesindeki bir arsa satış yerine kiralama yöntemiyle açık artırmaya çıkarılacak.Peşin ve vadeli satış seçenekleriAçık artırmalar kapsamında:Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.Arsaların nitelikleri arasında konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma alanları, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları bulunuyor.25 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek açık artırmalar:
