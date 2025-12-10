Türkiye
TOKİ, 37 ilde 252 arsayı satışa çıkarıyor: 48 aya kadar vade imkanı
TOKİ, 37 ilde 252 arsayı satışa çıkarıyor: 48 aya kadar vade imkanı
TOKİ, Ankara ve İstanbul dahil 37 ildeki 252 arsayı 25 Aralık'ta açık artırmayla satışa çıkarıyor. Konut, ticaret, turizm, sanayi ve sosyal tesis niteliğindeki... 10.12.2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir arsa satışı gerçekleştiriyor. Aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 37 ildeki 252 taşınmaz, 25 Aralık tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre satışa çıkacak arsalar Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde bulunuyor.Ayrıca Antalya’nın Aksu ilçesindeki bir arsa satış yerine kiralama yöntemiyle açık artırmaya çıkarılacak.Peşin ve vadeli satış seçenekleriAçık artırmalar kapsamında:Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.Arsaların nitelikleri arasında konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma alanları, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları bulunuyor.25 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek açık artırmalar:
10.12.2025
TOKİ, Ankara ve İstanbul dahil 37 ildeki 252 arsayı 25 Aralık’ta açık artırmayla satışa çıkarıyor. Konut, ticaret, turizm, sanayi ve sosyal tesis niteliğindeki arsalar peşin veya vadeli seçeneklerle alınabilecek. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak; açık artırmaya salonlardan veya çevrim içi katılım sağlanabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir arsa satışı gerçekleştiriyor. Aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 37 ildeki 252 taşınmaz, 25 Aralık tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.
TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre satışa çıkacak arsalar Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde bulunuyor.
Ayrıca Antalya’nın Aksu ilçesindeki bir arsa satış yerine kiralama yöntemiyle açık artırmaya çıkarılacak.

Peşin ve vadeli satış seçenekleri

Açık artırmalar kapsamında:
Peşin satış,
Yüzde 25 peşinat – 48 ay vade,
Yüzde 40 peşinat – 36 ay vade seçenekleri sunulacak.
Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.
Arsaların nitelikleri arasında konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma alanları, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları bulunuyor.
25 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek açık artırmalar:
Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki,
İnternet üzerinden çevrim içi katılım imkânıyla yapılacak.
