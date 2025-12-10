https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/soygudan-doguda-nato-embriyonlari-uyarisi-1101676426.html
Şoygu’dan Doğu’da ‘NATO embriyonları’ uyarısı
Şoygu’dan Doğu’da ‘NATO embriyonları’ uyarısı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya için tehdit oluşturan NATO benzeri ittifakların Asya-Pasifik bölgesinde giderek daha fazla ortaya çıktığını... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T10:31+0300
2025-12-10T10:31+0300
2025-12-10T10:33+0300
dünya
rusya
sergey şoygu
asya-pasifik
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
vietnam
nato
stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100850904_0:3:697:395_1920x0_80_0_0_937f14a50f792d2dc5cbd9b5e27034df.png
Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu’da ‘NATO embriyonlarının’ arttığına dikkat çekti.Şoygu, “Muhtemelen siz ve diğerleri, kimilerinin küçük geometrik yapılar, kimilerinin küçük formlar ve başka ad verdiği oluşumların ortaya çıktığına şahit oluyorsunuz. Ben bunlara, belki biraz kaba olacak, NATO'nun Doğu'daki ‘embriyoları’ diyebilirim” şeklinde konuştu.Asya-Pasifik Bölgesi’nde, “bir şekilde durumu daha da kötüleştirmeye yönelik gelişmeye devam eden” ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri ile Rusya için ek tehditler oluşturan birlikteliklerin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını söyleyen Rus yetkili, ülkesinin ASEAN ülkeleri ile olan ilişkileri bugünkü haliyle sürdürmek istediğine dikkat çekti.‘Putin’in START önerisine ABD’den yanıt bekliyoruz’Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (START) bitimine 100 günden daha kısa bir sürenin kaldığını anımsatan Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sunduğu önerilerin masa üstünde olduğunu belirterek, “Elbette yanıt bekliyoruz” dedi.Şoygu, Putin’in yaptığı önerilerin “mevcut yıkıcı hareketi” durdurmak için bir fırsat olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/tayland-kambocya-sinirinda-ameliyat-baslattigini-duyurdu-deniz-ve-hava-kuvvetleri-devrede-1101674410.html
rusya
asya-pasifik
vietnam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100850904_46:0:678:474_1920x0_80_0_0_8216739c7dea71fa4cfb6ac003ec4edf.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, sergey şoygu, asya-pasifik, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), vietnam, nato, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3)
rusya, sergey şoygu, asya-pasifik, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), vietnam, nato, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3)
Şoygu’dan Doğu’da ‘NATO embriyonları’ uyarısı
10:31 10.12.2025 (güncellendi: 10:33 10.12.2025)
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya için tehdit oluşturan NATO benzeri ittifakların Asya-Pasifik bölgesinde giderek daha fazla ortaya çıktığını belirtti.
Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu’da ‘NATO embriyonlarının’ arttığına dikkat çekti.
Şoygu, “Muhtemelen siz ve diğerleri, kimilerinin küçük geometrik yapılar, kimilerinin küçük formlar ve başka ad verdiği oluşumların ortaya çıktığına şahit oluyorsunuz. Ben bunlara, belki biraz kaba olacak, NATO'nun Doğu'daki ‘embriyoları’ diyebilirim” şeklinde konuştu.
Asya-Pasifik Bölgesi’nde, “bir şekilde durumu daha da kötüleştirmeye yönelik gelişmeye devam eden” ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri ile Rusya için ek tehditler oluşturan birlikteliklerin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını söyleyen Rus yetkili, ülkesinin ASEAN ülkeleri ile olan ilişkileri bugünkü haliyle sürdürmek istediğine dikkat çekti.
‘Putin’in START önerisine ABD’den yanıt bekliyoruz’
Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (START) bitimine 100 günden daha kısa bir sürenin kaldığını anımsatan Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sunduğu önerilerin masa üstünde olduğunu belirterek, “Elbette yanıt bekliyoruz” dedi.
Şoygu, Putin’in yaptığı önerilerin “mevcut yıkıcı hareketi” durdurmak için bir fırsat olduğunu vurguladı.
Daha önce Rusya lideri, ülkesinin START kısıtlamalarına 5 Şubat 2026'dan sonra bir yıl daha uymaya hazır olduğunu ilan etmişti. Putin, bu adımın ABD’nin karşılık vermesi halinde etkili olacağını belirtmişti. Batı medyasının aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump bu öneri için ‘iyi bir fikir’ olarak nitelendirmişti.