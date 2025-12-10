https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/soygudan-doguda-nato-embriyonlari-uyarisi-1101676426.html

Şoygu’dan Doğu’da ‘NATO embriyonları’ uyarısı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya için tehdit oluşturan NATO benzeri ittifakların Asya-Pasifik bölgesinde giderek daha fazla ortaya çıktığını... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu’da ‘NATO embriyonlarının’ arttığına dikkat çekti.Şoygu, “Muhtemelen siz ve diğerleri, kimilerinin küçük geometrik yapılar, kimilerinin küçük formlar ve başka ad verdiği oluşumların ortaya çıktığına şahit oluyorsunuz. Ben bunlara, belki biraz kaba olacak, NATO'nun Doğu'daki ‘embriyoları’ diyebilirim” şeklinde konuştu.Asya-Pasifik Bölgesi’nde, “bir şekilde durumu daha da kötüleştirmeye yönelik gelişmeye devam eden” ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri ile Rusya için ek tehditler oluşturan birlikteliklerin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını söyleyen Rus yetkili, ülkesinin ASEAN ülkeleri ile olan ilişkileri bugünkü haliyle sürdürmek istediğine dikkat çekti.‘Putin’in START önerisine ABD’den yanıt bekliyoruz’Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (START) bitimine 100 günden daha kısa bir sürenin kaldığını anımsatan Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sunduğu önerilerin masa üstünde olduğunu belirterek, “Elbette yanıt bekliyoruz” dedi.Şoygu, Putin’in yaptığı önerilerin “mevcut yıkıcı hareketi” durdurmak için bir fırsat olduğunu vurguladı.

